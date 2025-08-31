Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brno zdolalo Odense 5:2, Cingel asistoval

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Hokejisti Komety Brno zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v Lige majstrov. V nedeľnom domácom zápase zdolali dánsky klub Odense Bulldogs 5:2 a na čele tabuľky majú plný počet 6 bodov. K triumfu nad Odense im pomohol jednou asistenciou aj slovenský reprezentant Lukáš Cingel.

Nedarilo sa naopak Hradcu Králové, ten podľahol doma Brynäsu 0:5. V bránke českého klubu chýbal Stanislav Škorvánek, prednosť dostal Filip Novotný. Frölunda zdolala švajčiarsky tím HC Lausanne 5:2 a fínska Rauma podľahla Bolzanu 3:4.



Liga majstrov 2. kolo:

HC Kometa Brno – Odense Bulldogs 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 5. Zubíček (Zohorna, Zbořil), 23. Zohorna (Zbořil), 29. Stránský (Gulaši, Flek), 53. Zábranský (Stránský, Cingel), 57. Bartejs (Gulaši, Flek) – 17. Klee (Oden, Andersen), 27. Karlsson



Mountfield HK – Brynäs IF 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Góly: 3. Pettersson (Vesel), 8. Lindblom (Rödin), 32. Kopacka, 57. Rödin (Scott), 60. Ölund (Kopacka)



ZSC Lions – GKS Tychy 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 5. Malgin (Andrighetto), 20. Balcers, 26. Lehtonen (Andrighetto), 41. Sigrist



Lukko Rauma – HC Bolzano 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Góly: 10. Beaucage (Krannila, Ruohomaa), 30. Gelinas (Jandric, Olsson), 51. Stenqvist (Westerholm, Krannila) – 35. Misley, 40. Gersich (Bradley), 42. Schneider (DiGiacinto), 60. Bradley



HC Frölunda – HC Lausanne 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Góly: 6. Peterson (Innala), 12. Peterson (Friberg, Innala), 47. Lasu (Westergrd), 50. Hasa (Westergrd, Lasu), 57. Cederqvist (Routsalainen, Högberg) – 24. Brännström (Hügli, Douay), 30. Zehnder (Brännström)


