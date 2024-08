Broberg a Holloway sa sťahujú do St. Louis, Edmonton nedorovnal ponuky

St. Louis 20. augusta (TASR) - Obranca Philip Broberg a útočník Dylan Holloway sa v rámci NHL sťahujú z Edmontonu do St. Louis. Oilers sa rozhodli nedorovnať ponuky na nové zmluvy, ktoré dvojici obmedzených voľných hráčov pred týždňom predložili Blues, a vzdali sa oboch hokejistov výmenou za draftové voľby.



Vedenie St. Louis minulý týždeň v utorok podpísalo s oboma hráčmi dvojročné kontrakty prostredníctvom tzv. offer sheet. Tento nástroj je možný použiť len u obmedzených voľných hráčov, ktorí nemali možnosť prihlásiť sa na arbitráž, kluby ho však využívajú iba zriedkavo. Dvadsaťtriročný Broberg dostane vďaka novej zmluve 4,58 milióna dolárov za sezónu, o rok mladší Holloway bude mať ročný plat 2,29 mil. USD. Edmonton, ktorý na oboch hráčov vlastnil práva, mal dve možnosti. Buď ponuku - jednu alebo obe - dorovnať a hráčov si tak v kádri udržať, alebo ich nechať odísť ku konkurentovi, za čo by podľa pravidiel ukotvených v kolektívnej zmluve získal ako kompenzáciu draftové voľby. Za Broberga by získal výber v 2. kole draftu v roku 2025 a za Hollowaya treťokolovú voľbu v budúcoročnom drafte. Oilers vzhľadom na napätý platový rozpočet zvolili druhú možnosť a oboch mladíkov sa vzdali, informoval oficiálny web NHL.



Broberg, draftová osmička spred piatich rokov, dostal solídny kontrakt, hoci má za sebou len 81 zápasov v základnej časti NHL. Švédsky obranca odohral v minulej sezóne za Edmonton iba 12 duelov v základnej časti so ziskom dvoch asistencií. Väčšinu ročníka nastupoval vo farmárskej AHL za tím Bakersfield Condors. V závere sezóny dostal šancu v play off NHL, kde pomohol Oilers k postupu do finále Stanleyho pohára tromi bodmi (2+1) v 10 zápasoch.



Holloway takisto značnú časť minulej sezóny odohral v AHL, v drese "olejárov" nastúpil v 38 stretnutiach základnej časti, v ktorých nazbieral šesť gólov a tri asistencie. V play off už bol pevnou súčasťou tímu, odohral všetkých 25 duelov s bilanciou 5+2. Celkovo zaznamenal v profilige doposiaľ 89 štartov v základnej časti a 26 v play off.



Oba kluby zrealizovali v utorok ešte jednu transakciu. Blues poslali do Edmontonu obrancu Paula Fischera a voľbu v 3. kole draftu v roku 2028 výmenou za budúce kompenzácie.



Oilers potrebujú veľmi opatrne manažovať svoj platový strop, keďže v najbližších rokoch vypršia zmluvy najväčším hviezdam tímu Connorovi McDavidovi, Leonovi Draisaitlovi a Evanovi Bouchardovi. Všetkých troch si chcú udržať, to sa však nezaobíde bez výrazného platového navýšenia. Aj preto sa nový generálny manažér klubu Stan Bowman okrem obetovania Broberga a Hollowaya musel vzdať aj skúseného zadáka Codyho Ceciho, ktorý mal ešte rok platnú zmluvu vo výške 3,25 mil. dolárov. V pondelok ho poslal spoločne s budúcoročnou voľbou v 3. kole draftu do San Jose výmenou za 24-ročného Tya Embersona, ktorý zarába len 950.000 dolárov za sezónu. Okrem toho Oilers získali aj ruského útočníka Vasilija Podkolzina z Vancouveru výmenou za výber v 4. kole budúcoročného draftu.