Broberg podpísal šesťročnú zmluvu so St. Louis v hodnote 48 miliónov
New York 11. januára (TASR) - Švédsky hokejový obranca Philip Broberg podpísal novú šesťročnú zmluvu v celkovej hodnote 48 miliónov amerických dolárov so St. Louis Blues v zámorskej NHL. Priemerná ročná hodnota kontraktu je osem miliónov USD a dohoda začne platiť od nasledujúcej sezóny.
Dvadsaťštyriročný Broberg má v prebiehajúcom ročníku na konte 15 bodov (2+13) v 46 zápasoch. Dvojročná zmluva na 9,16 milióna mu plynie od augusta 2024, keď ho Blues získali z Edmontonu Oilers. St. Louis si poistili služby Švéda iba niekoľko hodín pred tým, čo utrpel zranenie v hornej časti tela pri prehre s Vegas Golden Knights (2:4). Na ľade strávil iba 55 sekúnd a pripísal si gólovú prihrávku pri otváracom presnom zásahu Roberta Thomasa.
Vlani zaznamenal kariérové maximum so ziskom 29 bodov (8+21). „Bude vzrušujúce mať ho tento rok a k tomu ďalších šesť. Prevedieme ho najlepšími rokmi. Bol jedným z mála oslňujúcich hráčov v predošlej sezóne, ktorá sa ani zďaleka nevyvíjala tak, ako sme očakávali. Je to obranca, okolo ktorého môžeme stavať tím, ktorý môže byť úspešný,“ citoval portál nhl.com generálneho manažéra Blues Douga Armstronga.
