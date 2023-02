Brodziansky sa po necelom roku vrátil do Badalony

Badalona 1. februára (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Vladimír Brodziansky sa po necelom roku vrátil do španielskeho klubu Joventut Badalona. Dvadsaťosemročný pivot sa s účastníkom Európskeho pohára (Eurocupu) dohodol na kontrakte do konca sezóny 2022/2023.



Brodziansky si na seba navlečie dres, ktorý nosil už v rokoch 2020 až 2022. Pred aktuálnym ročníkom sa rozhodol presunúť z najvyššej španielskej súťaže do tureckého Basaksehiru Istanbul, kde napokon odohral deväť duelov. V priemere v nich získal 5,7 bodu a tri doskoky na zápas. V novembri využil ponuku od srbského Partizanu Belehrad, aby si prvýkrát vo svojej kariére vyskúšal Európsku ligu (Euroligu).



Angažovanie 28-ročného basketbalistu prišlo vtedy v reakcii na zranenia iných hráčov, preto pôvodné informácie hovorili o zmluve do februára. Brodziansky odohral za Partizan 14 zápasov, v priemere pomáhal tímu 3,4 bodmi a 1,9 doskokmi pri približne 12 minútach na stretnutie.



Slovenský reprezentant by mohol debutovať v staronovom tíme už 1. februára, Badalona sa ako líder A-skupiny Eurocupu predstaví v súboji o prvé miesto na palubovke ukrajinského Prometeju. Zmena pôsobiska je dobrou správou aj pre reprezentačného trénera Aramisa Nagliča, Brodziansky by tak mohol byť k dispozícii pre záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Slovákov čaká v D-skupine doma Severné Macedónsko (23. februára) a vonku Dánsko (26. februára).