Broja ukončil sériu prehier Burnley: Nemohlo to prísť v lepšom čase
Burnley nepatrí k favoritom najvyššej anglickej súťaže a už pred sezónou sa dal očakávať boj tímu o stred tabuľky.
Autor TASR
Londýn 21. decembra (TASR) - Albánsky futbalový útočník Armando Broja pomohol hráčom Burnley gólom v 90. minúte ukončiť sériu prehier. Pri remíze v Bournemouthe 1:1 nechýbal ani slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý sa z bodového zisku v Premier League tešil prvýkrát od 26. októbra. Burnley však naďalej figuruje v pásme zostupu, na bezpečnú 17. priečku stráca sedem bodov.
Burnley nepatrí k favoritom najvyššej anglickej súťaže a už pred sezónou sa dal očakávať boj tímu o stred tabuľky. Nováčik PL sa v úvodnom domácom zápase sezóny vytiahol na Sunderland, ktorý zdolal 2:0, no príliš ho nenaštartovali ani dve cenné októbrové víťazstvá nad Wolverhamptonom a Leedsom. Po nich prišlo sedem prehier po sebe, po ktorých sa konkurenti vzdialili a Burnley je v zostupových vodách. Hráči veria, že remíza na pôde Bournemouthu s gólom Broju v závere môže tím nakopnúť. „Je to úžasný pocit, nemohlo to prísť v lepšom momente,“ povedal Broja o svojej gólovej hlavičke po centri Marcusa Edwardsa. Obaja sa dostali na trávnik až v druhom polčase: „Videl som Marcusa ako sa dostal k lopte a viem, že má naozaj cit pre prihrávku. Vedel som, že sa musím dostať do vhodnej pozície. Dostal som výbornú loptu a mojou úlohou bolo iba ju zblízka poslať do brány. Prišlo to v perfektnom čase pre mňa aj pre tím,“ konštatoval Broja. Bol to pre neho prvý gól v PL od 2. októbra 2023, keď ešte pôsobil v Chelsea. Odvtedy hral za Fulham i Everton, v prebiehajúcej sezóne, pred ktorou prišiel do Burnley, čakal na gól 11 zápasov.
Bournemouth remizoval v treťom zápase v sérii. „Je to naozaj dobrý tím. Vedeli sme, že môžu byť nebezpeční. Bol to boj počas celého zápasu, ale mali sme šťastie, že sme získali remízu. Berieme ju a ideme ďalej,“ povedal Broja. Domáci Bournemouth mal viac z hry a aj štatisticky bol bližšie k víťazstvu než hostia. Domáci viedli od 67. minúty, keď sa v druhom zápase za sebou presadil Antoine Semenyo. Tréner Burnley pochválil bojovnosť a odhodlanie tímu. „Hráči si zaslúžili bod. Bojovali a dali si šancu získať body. Som nadšený z výkonu, akí podali striedajúci hráči. Obaja výrazne prispeli, ale celkovo som veľmi spokojný s výkonom tímu,“ dodal Parker. Hlavným cieľom jeho mužstva je záchrana a k tomu potrebuje bodovať aj vonku. V nasledujúcom kole sa Dúbravka a spol. predstavia na ihrisku Evertonu, ktorý prehral v uplynulých dvoch zápasoch. „Dnes sme ukázali, že sme pripravení na boj. Nechali sme na ihrisku vášeň a túžbu po víťazstve, dali sme do toho všetko. Možno to nebol pekný zápas, ale bol pre nás efektívny. Získali sme bod, ktorý sme si zaslúžili. Túto jednoduchosť budeme potrebovať,“ poznamenal Parker.
Nižšie než Burley je v tabuľke Premier League iba Wolverhampton. Ten získal v 17-tich zápasoch iba dva body a prvého víťazstva v ročníku sa nedočkal ani v sobotu proti Brentfordu, ktorému doma podľahol 0:2. Séria desiatich prehier je pre tím frustrujúca, na bezpečnú 17. priečku aktuálne stráca priepastných 16 bodov. „Bol to podobný príbeh ako v nedávnych zápasoch. Všetkých šesť duelov, odkedy som sem prišiel, sme v polčase hrali nerozhodne a potom sme inkasovali,“ povedal tréner Rob Edwards, ktorý sa postavil na lavičku „Wolves“ začiatkom novembra. So svojím tímom musí pracovať aj na sebavedomí, ktoré klesá každou prehrou. „Je to vidno. Prvý gól je pre nás kľúčový. Čakajú nás ďalšie ťažké zápasy. Budú to pre nás zároveň príležitosti pomôcť si v tabuľke. Máme dva zápasy vonku, no odkedy som do tímu prišiel, tak naše najlepšie výkony boli práve proti favoritom. Tešíme sa na tieto výzvy,“ povedal Edwards pre web Wolverhamptonu.
