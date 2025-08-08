< sekcia Šport
Broja zamieril z Chelsea do Burnley a podpísal päťročnú zmluvu
Kluby neinformovali o finančných podrobnostiach transferu, no podľa britských médií Burnley zaplatilo londýnskemu klubu 10 miliónov libier s možným budúcim doplatkom 5 miliónov.
Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Albánsky futbalový útočník Armando Broja ukončil pôsobenie v Chelsea Londýn a zamieril do Burnley. V novom pôsobisku, v ktorom bude spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku, podpísal päťročnú zmluvu.
Kluby neinformovali o finančných podrobnostiach transferu, no podľa britských médií Burnley zaplatilo londýnskemu klubu 10 miliónov libier s možným budúcim doplatkom 5 miliónov. Broja prestúpil do Chelsea z Tottenhamu ako osemročný v v roku 2009. Broja sa síce narodil v Anglicku, no reprezentuje Albánsko, z ktorého pochádzajú jeho rodičia. Dvadsaťtriročný útočník hral v Premier League aj za Southampton a Fulham.
Kluby neinformovali o finančných podrobnostiach transferu, no podľa britských médií Burnley zaplatilo londýnskemu klubu 10 miliónov libier s možným budúcim doplatkom 5 miliónov. Broja prestúpil do Chelsea z Tottenhamu ako osemročný v v roku 2009. Broja sa síce narodil v Anglicku, no reprezentuje Albánsko, z ktorého pochádzajú jeho rodičia. Dvadsaťtriročný útočník hral v Premier League aj za Southampton a Fulham.