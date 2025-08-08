Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Šport

Broja zamieril z Chelsea do Burnley a podpísal päťročnú zmluvu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Kluby neinformovali o finančných podrobnostiach transferu, no podľa britských médií Burnley zaplatilo londýnskemu klubu 10 miliónov libier s možným budúcim doplatkom 5 miliónov.

Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Albánsky futbalový útočník Armando Broja ukončil pôsobenie v Chelsea Londýn a zamieril do Burnley. V novom pôsobisku, v ktorom bude spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku, podpísal päťročnú zmluvu.

Kluby neinformovali o finančných podrobnostiach transferu, no podľa britských médií Burnley zaplatilo londýnskemu klubu 10 miliónov libier s možným budúcim doplatkom 5 miliónov. Broja prestúpil do Chelsea z Tottenhamu ako osemročný v v roku 2009. Broja sa síce narodil v Anglicku, no reprezentuje Albánsko, z ktorého pochádzajú jeho rodičia. Dvadsaťtriročný útočník hral v Premier League aj za Southampton a Fulham.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely