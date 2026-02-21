Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. február 2026Meniny má Eleonóra
< sekcia Šport

Bronz pre Kanaďanky, v dueli o 3. miesto zdolali USA 10:7

.
Kanadské reprezentantky v curlingu sa tešia zo zisku bronzovej medaily na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo v sobotu 21. februára 2026. Foto: TASR/AP

Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešia zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3).

Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 21. februára (TASR) - Kanadské reprezentantky vybojovali na ZOH 2026 bronzové medaily v curlingu žien. V sobotňajšom súboji o tretie miesto zvíťazili na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad rivalkami z USA 10:7.

Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešia zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať. Vo finále ženského olympijského turnaja nastúpia proti sebe hráčky Švédska a Švajčiarska.



ZOH 2026 - curling

ženy – zápas o bronz:

Kanada - USA 10:7
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára

ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dynamický február naberá na obrátkach