Bronz pre Kanaďanky, v dueli o 3. miesto zdolali USA 10:7
Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 21. februára (TASR) - Kanadské reprezentantky vybojovali na ZOH 2026 bronzové medaily v curlingu žien. V sobotňajšom súboji o tretie miesto zvíťazili na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad rivalkami z USA 10:7.
Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešia zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať. Vo finále ženského olympijského turnaja nastúpia proti sebe hráčky Švédska a Švajčiarska.
