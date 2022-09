Bronzová plavkyňa Slušná: Cieľom bolo finále, medailu som nečakala

Poprad 14. septembra (TASR) - Prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Šuleka potešil zisk bronzovej medaily Lillien Slušnej na MSJ v peruánskej Lime. Slovenka obsadila 3. miesto v disciplíne 50 m motýlik a zároveň prekonala dva slovenské juniorské rekordy.



"Cieľom pred šampionátom bol postup do finále, ale na medailu som nepomýšľala a jej zisk ma prekvapil. Celú minulú sezónu sme sa s trénerom pripravilo na toto podujatie, preto som rada, že sme to zvládli a držím v ruke medailu," uviedla Služná na stredajšej tlačovej konferencii v Poprade. Vo finále motýľkarskeho šprintu dosiahla čas 27,04 sekundy a na víťaznú Chorvátku Janu Pavaličovú stratila 66 stotín sekundy. Slušná podala lepší výkon v semifinále (26,76), kde sa postarala o vylepšenie slovenského juniorského rekordu. Podľa nej sa na finálovom výkone podpísal stres. "Najväčšiu rolu zohrávala psychika. Práve v tejto oblasti mi chýbajú ešte skúsenosti, no napriek tomu som spokojná. Teraz som mala týždeň oddych, ale plánujem sa dostať na MS v zime v austrálskom Melbourne. Dúfam, že potvrdím limity a predstavím sa tam," dodala Slušná, ktorá dostane 21. septembra aj čestné uznanie ako mladá osobnosť mesta Svit. Na tlačovke to potvrdila primátorka Dáša Vojsovičová.



Členka GPO Svit mala po úspechu v motýliku nakročené aj za druhou medailou. V disciplíne 50 m v.sp. dosiahla v semifinále ďalší slovenský juniorský rekord časom 25,60 sekundy. Vo finále bolo pre ňu ťažké sa sústrediť a skončila na 5. mieste (25,75). Tréner Pavol Sirotný to pripísal prílišnému chceniu, keďže Slušná bola v takejto situácii po prvý raz: "Začala rýchlejšie ako sme boli dohodnutí. Svedčí to aj o tom, že tridsať metrov bola na špici, no na konci už nemala dostatok síl. Teším sa však, aký úspech sa nám podarilo dosiahnuť a verím, že to pomôže plaveckým športom. Prajem si, aby sme mohli trénovať bez obmedzení a dúfam, že sa prebojujeme na decembrové MS."



Prezident SPF Šulek zablahoželal 16-ročnej plavkyni aj trénerovi za dosiahnutie úspechu na MS a vyjadril sa aj k možnému zatvoreniu bazénov pre zvýšené ceny energií. "Kluby platia za prenájom bazénu 7500 eur na jeden mesiac. Každú plaváreň dotuje mesto, pretože nie je sebestačná zo vstupného alebo prenájmu. Postupne už počúvame od primátorov, že pravdepodobne neotvoria bazény, keďže musia zabezpečiť vitálne funkcie mesta. Komunikujem so splnomocnencom vlády pre šport Karolom Kučerom, ktorý mi povedal o dvoch variantoch," skonštatoval Šulek. V prípade najhoršieho scenára bude federácia hovoriť s prevádzkovateľmi bazénov, ktorí si zazmluvnili s dodávateľmi ceny ešte pred rokom 2019. Ich platnosť vyprší na budúci rok.