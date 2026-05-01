< sekcia Šport
Bronzovú z OH 2024 v Paríži Newmanovú suspendovali na 20 mesiacov
Newmanová pod piatimi kruhmi v Paríži prekonala latku vo výške 485 cm a zlepšila národný rekord.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ottawa 1. mája (TASR) - Kanadská atlétka a bronzová medailistka z olympijských hier 2024 v Paríži Alysha Newmanová dostala od Jednotky pre integritu atletiky (AIU) trest zastavenia činnosti na 20 mesiacov s účinnosťou od 3. decembra 2025. Príčinou je, že trikrát ju dopingoví komisári nenašli na ohlásenom mieste v priebehu 12 mesiacov.
Newmanová pod piatimi kruhmi v Paríži prekonala latku vo výške 485 cm a zlepšila národný rekord. Dopingoví komisári ju nenašli na deklarovanom mieste pred rokom vo februári a následne dvakrát v auguste. Naposledy sa na atletickom tartane predstavila pred rokom na mítingu Diamantovej ligy v Rabate. Informovala o tom agentúra AFP.
