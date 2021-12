Brooklyn bez Duranta prehral v Houstone, Chicago neuspelo v Clevelande

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)

Najviac bodov: Hayward 31, Oubre 22 (10 doskokov), Miles Bridges 20 - Embiid 32, Seth Curry 23, T. Harris 18



Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)

Najviac bodov: Garland 24, Mobley 16, Markkanen 14 - LaVine 23, Lonzo Ball 19, Vučevič 18 (12 doskokov)



Detroit Pistons - Washington Wizards 116:119 pp (29:27, 31:25, 26:37, 20:17 - 10:13)

Najviac bodov: Grant 28, Cunningham 21, F. Jackson 19 - Kuzma 26, Beal 25, Caldwell-Pope 13



Indiana Pacers - New York Knicks 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)

Najviac bodov: Duarte 23, Turner 22, Sabonis 21 (11 doskokov) - Barrett 19, Randle 18, Burks 15



Miami Heat - Milwaukee Bucks 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)

Najviac bodov: Caleb Martin 28 (6 trojok), Lowry 22 (13 asistencií), Strus 16 - Jrue Holiday 27, Middleton 20, Portis 18



Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)

Najviac bodov: Trent 24, Siakam 23 (11 doskokov), VanVleet 19 - Gilgeous-Alexander 26, Dort 22, Bazley 15



Houston Rockets - Brooklyn Nets 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)

Najviac bodov: E. Gordon 21, Mathews 19, Christopher 18 - Harden 25 (11 doskokov), Thomas 18, Mills 12



Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)

Najviac bodov: Jaren Jackson 26, Brooks 15, Bane 14 - Dončič 26, Porziňgis 19, Bullock 15



Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)

Najviac bodov: Towns 22, Edwards 18, Beverley 16 - Donovan Mitchell 36, Bojan Bogdanovič 21, Clarkson 18 (6 trojok)



New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 114:120 pp (33:35, 24:29, 20:16, 28:25 - 9:15)

Najviac bodov: Valančiunas 27 (11 doskokov), H. Jones 19, Ingram 16 - Jokič 39 (11 doskokov i asistencií), Barton 20, Montae Morris 11



Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)

Najviac bodov: Stephen Curry 22 (6 trojok), Poole 20, Porter 15 - Powell 26, Little 18, Nurkič (13 doskokov), D. Smith a McLemore po 12



Sacramento Kings - Orlando Magic 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)

Najviac bodov: Fox 33, Haliburton (11 asistencií) a Davion Mitchell po 18 - Cole Anthony 33 (6 trojok), F. Wagner a Carter (10 doskokov) po 19



Los Angeles Clippers - Boston Celtics 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)

Najviac bodov: Boston 27, Marcus Morris 20, R. Jackson 17 - Tatum 29 (10 doskokov), Schröder 19, Richardson 17

New York 9. decembra (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Brooklyn prehral v noci na štvrtok na palubovke Houstonu 104:114. Nets nastúpili na druhý duel v dvoch dňoch a nechali tak odpočívať členov základnej zostavy Kevina Duranta i LaMarcusa Aldridgea. Rockets uspeli v siedmom stretnutí za sebou, v ich drese dal najviac bodov Eric Gordon - 21. Brooklyn viedol bývalý hráč Houstonu James Harden s 25 bodmi, 11 doskokmi a 8 asistenciami.Harden sa predstavil v texaskom meste druhýkrát, odkedy v minulej sezóne požiadal klub po dlhých rokoch o výmenu. "," priznal podľa AP Harden.Neuspel ani druhý tím Východu Chigago, Bulls podľahli Clevelandu na jeho palubovke 92:115. Víťazov viedol Darius Garland s 24 bodmi, hosťom citeľne chýbal rozohrávač DeMar DeRozan, ktorý má koronavírus.Úradujúci MVP ligy Nikola Jokič vylepšil svoje sezónne maximum na 39 bodov, zaznamenal triple double s 11 doskokmi i asistenciami a hlavne jeho zásluhou Denver zvíťazil v New Orleanse 120:114 po predĺžení. Srbský pivot dal 11 bodov v dodatočnej päťminútovke. Jokič si pripísal štvrtýkrát v sezóne tri trojciferné ukazovatele. "" pochvaľoval si Jokič.Druhé predĺženie večera sa hralo v Detroite, kde Kyle Kuzma rozhodol strelou 0,6 sekundy pred koncom o víťazstve Washingtonu 119:116. Krídelník sa stal zároveň najlepším strelcom víťazov s 26 bodmi.Golden State si poradilo so zraneniami zdecimovaným Portlandom 104:94 a drží si najlepšiu bilanciu v Západnej konferencii i v celej súťaži o pol duelu pred Phoenixom. O tri a pol zápasu späť na 3. priečke je Utah, ktorý zvíťazil v Minnesote vysoko 136:104 a zaznamenal piaty úspech v sérii.Obhajca titulu z Milwaukee prehral na palubovke Miami 104:113. Výsledok je mierne prekvapujúci, pretože Heat chýbali zranené opory Bam Adebayo i Jimmy Butler a po dobrom vstupe do sezóny ťahali šnúru troch domácich prehier. Svoje kariérne maximum si však na 28 bodov vylepšil Caleb Martin a strelecky svoje mužstvo potiahol. "," vyjadril spokojnosť krídelník Martin, ktorého pred sezónou pustil tím Charlotte zadarmo a nechal si v kádri iba jeho dvojča Colea.