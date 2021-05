Brooklyn po dlhšom čase s kompletnou trojicou Durant, Harden, Irving

New York 15. mája (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets môžu po troch mesiacoch opäť počítať s kompletnou trojicou hviezd Kevinom Durantom, Kyrieom Irvingom a Jamesom Hardenom. Trio by malo nastúpiť už v sobotnom zápase NBA proti Chicagu Bulls.



"Veľká trojka" odohrala od Hardenovho januárového príchodu spolu iba sedem zápasov, keď ju decimovali zranenia. Durant vynechal pre svalové problémy 23 duelov, z rovnakého dôvodu absentoval Harden 18 stretnutí, do hry sa vrátil v stredu, vtedy však nehral Irving pre zranenie v tvárovej oblasti. "Myslím si, že sobota bude ten deň. Ak sa nič nestane, budú hrať," citovala agentúra AP trénera Nets Stevea Nasha.