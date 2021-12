Tím NBA Brooklyn Nets povolal do tímu Irvinga

New York 18. decembra (TASR) - Basketbalový tím NBA Brooklyn Nets plánuje zapojiť do mužstva Kyrieho Irvinga. Hviezdny rozohrávač sa odmieta dať očkovať proti koronavírusu a podľa zákonov mesta New York tak nemôže nastúpiť na domáce zápasy.



Vedúci tím Východnej konferencie má aktuálne výrazné problémy so zostavou, do izolácie mu muselo nastúpiť až sedem hráčov. Sobotňajší duel proti Orlandu navyše nebude hrať ani v uplynulých stretnutiach mimoriadne vyťažený Kevin Durant, ktorý má problém s členkom.



Brooklyn pôvodne plánoval využívať Irvinga na vonkajšie zápasy už pred sezónou, no napokon sa ho rozhodol od tímu odlúčiť, kým nebude mužstvu stopercentne k dispozícii. "Zaradenie Kyrieho do tímu nás urobí lepším a umožní kvalitnejšie vyvažovať záťaž na našich hráčov. Vykonali sme toto rozhodnutie s plnou podporou hráčskeho kádru a po dôslednom zvážení, vzhľadom na našu situáciu," zverejnil klub podľa ESPN.