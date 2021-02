Brooklyn prehral doma s Torontom, Duranta stiahli zo zápasu

Sumáre:



INDIANA PACERS - NEW ORLEANS PELICANS 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)



najviac bodov: Justin Holiday 22 (7 trojok), Lamb 17, McDermott 14 - Ingram 30, Lonzo Ball 20 (5 trojok), Williamson 18





ORLANDO MAGIC - CHICAGO BULLS 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)



najviac bodov: Vučevič 43 (19 doskokov), Fournier 20, Cole Anthony 17 - LaVine 26, P. Williams 20, C. White 16





BROOKLYN NETS - TORONTO RAPTORS 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31)



najviac bodov: J. Harris 19 (5 trojok), Harden 17 (12 asistencií), Irving a Jeff Green po 15 - Siakam 33 (11 doskokov), Lowry 30 (6 trojok), N. Powell 18





CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)



najviac bodov: Sexton 19, Drummond 18, Garland a J. Allen po 13 - Antetokunmpo 33 (12 doskokov), Jrue Holiday 17, Middleton 15





CHARLOTTE HORNETS - UTAH JAZZ 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)



najviac bodov: LaMelo Ball 34, Hayward 25 (10 doskokov), Rozier 15 - Bojan Bogdanovič 31 (7 trojok), Mitchell 30 (5 trojok), Conley 16





MIAMI HEAT - WASHINGTON WIZARDS 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)



najviac bodov: Nunn 25, Adebayo 21, Olynyk (5 trojok) a Herro po 17 - Leň 18, Westbrook 13, Hačimura 12





OKLAHOMA CITY THUNDER - MINNESOTA TIMBERWOLVES 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)



najviac bodov: Horford 26, Diallo 16 (10 asistencií), Muscala 13 - Beasley 24 (6 trojok), Russell 21 (5 trojok), Reid 17





PHOENIX SUNS - DETROIT PISTONS 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)



najviac bodov: Booker 23, Paul 20, Kaminsky 15 - Grant 21, Bey 14, Plumlee a Josh Jackson po 11





LOS ANGELS CLIPPERS - BOSTON CELTICS 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)



najviac bodov: K. Leonard 28 (11 doskokov), L. Williams 18, Batum 16 - Tatum 34 (5 trojok), K. Walker 24, C. Edwards 16

New York 6. februára (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets prehrali doma v noci na sobotu v NBA s Torontom Raptors 117:123. Duel výrazne poznačili udalosti mimo palubovky, keď hlavná hviezda Brooklynu Kevin Durant zápas nedohrala pre bezpečnostný protokol.Durant bol v kontakte s osobou s údajne nejasným výsledkom testu na koronavírus, nestihol úvodný rozskok a vôbec prvýkrát v kariére nastúpil ako náhradník. Odohral celkovo 19 minút, no v tretej štvrtine sa dozvedel, že nemôže v zápase pokračovať.Najužitočnejšieho hráča finále súťaže z rokov 2017 a 2018 situácia rozladila. Kamery ho zachytili, ako pri odchode do šatne znechutene zahadzuje fľašu s vodou. Po zápase obvinil vedenie súťaže, že ho zo zápasu stiahli iba pre to, aby si mohli pred verejnosťou pripísať dobré body. "" znechutene sa vyjadril na sociálnej sieti Durant, ktorý za svoj obmedzený čas na ihrisku stihol dať osem bodov.Predčasný odchod Duranta zo zápasu sa nepozdával ani ďalšiemu hviezdnemu hráčovi Jamesovi Hardenovi. "" čudoval sa autor 17 bodov a 12 asistencií. Víťazov potiahol pivot Pascal Siakam s 33 bodmi a 11 doskokmi.Druhý tím Západnej konferencie Los Angeles Clippers prehral doma s Bostonom 115:119. Víťaza potiahol s 34 bodmi Jayson Tatum, domácim chýbal pre zranenie Paul George.Vo vyrovnanej koncovke poslal Lou Williams 46 sekúnd pred záverečným klaksónom Clippers trojkou do vedenia 112:111, no Boston potom premenil všetkých šesť trestných hodov a pripravil hráčom z Los Angeles iba tretiu domácu prehru v sezóne. "" vysvetlil tréner Bostonu Brad Stevens, ako zvládli jeho hráči záver duelu.Najlepší tím ligy Utah Jazz si zvíťazil v Charlotte 138:121. Chorvátsky krídelník Bojan Bogdanovič si v drese hostí pripísal 31 bodov, keď premenil sedem trojok. Donovan Mitchell pridal 30 bodov. Domácim nepomohlo ani kariérne maximum ligového nováčika LaMela Balla, trojka tohtoročného draftu nazbierala 34 bodov.Čiernohorský pivot Nikola Vučevic zaznamenal osobný rekord 43 bodov a pridal aj 19 doskokov, a hlavne jeho zásluhou vyhralo Orlando nad Chicagom 123:119. Minnesota vyhrala v Oklahome City 106:103, D'Angelo Russell rozhodol trojkou 3,7 sekundy pred koncom.