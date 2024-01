Brooklyn s pokutou za porušenie pravidla o účasti hráčov

New York 4. januára (TASR) - Basketbalový klub Brooklyn Nets dostal od vedenia NBA pokutu 100.000 amerických dolárov za porušenie nového pravidla o účasti hráčov v zápasoch. Podľa zámorskej profiligy sa klub previnil 27. decembra v domácom stretnutí proti Milwaukee Bucks, keď nechal bez zjavného dôvodu odpočívať štyroch hráčov.



Zámerom nového pravidla je, aby top hráči nechýbali v špičkových ligových zápasoch. Brooklyn proti Milwaukee nenasadil do hry kvarteto Spencer Dinwiddie, Nic Claxton, Cam Johnson a Dorian Finney-Smith. Vedenie NBA tvrdí, že na základe nezávislej lekárskej správy mohli všetci zasiahnuť do zápasu, ktorý Brooklyn napokon prehral 122:144.



Tréner Jacque Vaughn sa po zápase bránil, že duel nebrali domáci ako exhibičný predsezónny test, no v dvoch za sebou idúcich dueloch počas dvoch dní nechcel niektorých hráčov príliš vyťažiť. Tí však podľa nového pravidla môžu absentovať v zostave iba pre zranenie, osobné, alebo vopred avizované a schválené dôvody. Pri druhom porušení pravidla už klubu hrozí vyššia pokuta 250-tisíc dolárov, pripomenula agentúra AP.