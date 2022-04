Brooklynu nestačilo ani 55 bodov Duranta, podľa Nasha nehrali dobre

sumáre NBA:

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 144:114 (29:26, 29:27, 45:27, 41:34)



Najviac bodov: Embiid 29 (14 doskokov), Harris 23, Maxey 19 - Bridges 20, Washington 14, Ball 13, 21.509 divákov





New York Knicks - Cleveland Cavaliers 101:119 (30:29, 30:29, 25:34, 16:17)



Najviac bodov: Toppin 20, Fournier 19, Quickley 17 - Garland 24 (13 asistencií), LeVert 19, Brown 16 (13 doskokov), 19.812 divákov





Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 122:115 (28:30, 37:20, 29:37, 28:28)



Najviac bodov: Young 36 (10 asistencií), Gallinari 15, Hunter 15 (10 doskokov) - Durant 55, Irving 31, Edwards 9, 18.126 divákov





Chicago Bulls - Miami Heat 109:127 (30:31, 27:35, 22:32, 30:29)



Najviac bodov: LaVine 33, DeRozan 26, Vučevič 12 (10 doskokov) - Butler 22, Herro 19, Lowry 19 (10 asistencií), 21.697 divákov





Golden State Warriors - Utah Jazz 111:107 (23:30, 22:28, 36:29, 30:20)



Najviac bodov: Thompson 36, Poole 31, Wiggins 17 - Conley 26, Mitchell 26, Bogdanovič 17, 18.064 divákov



New York 3. apríla (TASR) - Basketbalisti Golden State zvíťazili v noci na nedeľu v NBA nad Utahom 111:107 a zabezpečili si účasť v play off. V záverečnej štvrtine dokázali zmazať 16-bodové manko. Klay Thompson prispel k triumfu Warriors 36 bodmi, Jordan Poole pridal 31.uviedol na tlačovej konferencii po zápase Thompson, ktorý v dôsledku operácie a zranenia vynechal dve uplynulé sezóny.Trae Young zaknihoval pri výhre jeho Atlanty nad Brooklynom (122:115) 36 bodov, z toho 11 strelil v záverečných dvoch minútach. Hosťom tak nestačilo ani 55 bodov Kevina Duranta, pre ktorého to bolo kariérne maximum.nešetril kritikou Steve Nash, kormidelník Nets. Na takmer troch štvrtinách bodov sa podieľala len dvojica Durant a Kyrie Irving.