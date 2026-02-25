< sekcia Šport
Brooks je po operácii zlomenej ruky, Suns budú bez neho 4-6 týždňov
Brooks má v tejto sezóne priemer 20,9 bodu a 3,7 doskoku na zápas, čo je jeho kariérne maximum.
Autor TASR
Phoenix 25. februára (TASR) - Kanadský basketbalista Dillon Brooks absolvoval v pondelok operáciu zlomenej ľavej ruky a Phoenixu Suns bude chýbať 4 až 6 týždňov. Tridsaťročný krídelník prišiel k zraneniu v sobotnom zápase s Orlandom Magic (113:110).
Brooks má v tejto sezóne priemer 20,9 bodu a 3,7 doskoku na zápas, čo je jeho kariérové maximum. Phoenix patrí k prekvapeniam tejto sezóny s bilanciou 33 víťazstiev a 25 prehier, no v poslednom čase ho trápia zranenia. Mimo hry sú jeho najlepší traja strelci, okrem Brooksa aj Devin Booker (natiahnutý bedrový sval) a Grayson Allen (koleno a členok).
Phoenix tak prehral posledné dva duely s Portlandom (77:92) a Bostonom Celtics (81:97), v tabuľke Západnej konferencie je siedmy. V utorok navyše Suns prišli s informáciou, že mimo diania je aj náhradný krídelník Jordan Goodwin, a to na týždeň až dva pre natiahnutie lýtkového svalu. Informácie priniesla agentúra AP.
Brooks má v tejto sezóne priemer 20,9 bodu a 3,7 doskoku na zápas, čo je jeho kariérové maximum. Phoenix patrí k prekvapeniam tejto sezóny s bilanciou 33 víťazstiev a 25 prehier, no v poslednom čase ho trápia zranenia. Mimo hry sú jeho najlepší traja strelci, okrem Brooksa aj Devin Booker (natiahnutý bedrový sval) a Grayson Allen (koleno a členok).
Phoenix tak prehral posledné dva duely s Portlandom (77:92) a Bostonom Celtics (81:97), v tabuľke Západnej konferencie je siedmy. V utorok navyše Suns prišli s informáciou, že mimo diania je aj náhradný krídelník Jordan Goodwin, a to na týždeň až dva pre natiahnutie lýtkového svalu. Informácie priniesla agentúra AP.