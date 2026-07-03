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Brown podpísal päťročnú zmluvu s Bayernom Mníchov
Nemecký futbalový obranca Nathaniel Brown prestúpil z Eintrachtu Frankfurt do Bayernu Mníchov.
Autor TASR
Mníchov 3. júla (TASR) - Nemecký futbalový obranca Nathaniel Brown prestúpil z Eintrachtu Frankfurt do Bayernu Mníchov. S Bavormi podpísal päťročný kontrakt.
Brown sa bude snažiť presadiť na ľavom kraji obrany popri Alphonsovi Daviesovi, ktorého počas uplynulej sezóny trápili viaceré zranenia. Veľkú rolu v jeho rozhodovacom procese údajne zohrali rozhovory s trénerom mníchovského klubu Vincentom Kompanym. „Vždy som sníval o tom, že budem hrať o najväčšie tituly na najvyššej úrovni. Kladiem si najvyššie ciele a každý deň chcem zo seba dostať maximum,“ citovala 23-ročného hráča agentúra AFP.
Bayern zaňho zaplatil 55 miliónov eur. Brown bol tiež súčasťou nemeckého tímu na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde „Nationalef“ v šestnásťfinále prekvapivo vyradili hráči Paraguaja po jedenástkovom rozstrele.
Brown sa bude snažiť presadiť na ľavom kraji obrany popri Alphonsovi Daviesovi, ktorého počas uplynulej sezóny trápili viaceré zranenia. Veľkú rolu v jeho rozhodovacom procese údajne zohrali rozhovory s trénerom mníchovského klubu Vincentom Kompanym. „Vždy som sníval o tom, že budem hrať o najväčšie tituly na najvyššej úrovni. Kladiem si najvyššie ciele a každý deň chcem zo seba dostať maximum,“ citovala 23-ročného hráča agentúra AFP.
Bayern zaňho zaplatil 55 miliónov eur. Brown bol tiež súčasťou nemeckého tímu na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde „Nationalef“ v šestnásťfinále prekvapivo vyradili hráči Paraguaja po jedenástkovom rozstrele.