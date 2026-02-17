< sekcia Šport
Brozman verí, že Slovenky potešia fanúšikov
V predvečer záverečnej disciplíny sa dozvedeli svoje štartové čísla. Obhajkyňa zlata zo ZOH 2022 v Pekingu bude mať 23-ku a na trať v Cortine d'Ampezzo sa dostane až po všetkých favoritkách.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Program alpského lyžovania na zimnej olympiáde v Taliansku zavŕši stredajší slalom, v ktorom sa predstavia aj dve slovenské reprezentantky. Petra Vlhová sa vrátila po takmer dvojročnej pauze a Katarína Šrobová absolvuje slalomový debut pod piatimi kruhmi, aj preto je ťažké hádať, na aké výsledky majú šancu. Tímlíder slovenskej reprezentácie Branislav Brozman verí, že sú oba dobre pripravené a potešia slovenských fanúšikov.
V predvečer záverečnej disciplíny sa dozvedeli svoje štartové čísla. Obhajkyňa zlata zo ZOH 2022 v Pekingu bude mať 23-ku a na trať v Cortine d'Ampezzo sa dostane až po všetkých favoritkách. Šrobová bude mať štartové číslo 69. „Obe idú disciplínu, v ktorej sú najlepšie. Myslím si, že baby sú pripravené veľmi dobre. Peťa si už tú trať odskúšala v tímovej kombinácii. Katka v nej išla zjazd a celý týždeň trénovala priamo tu stredisku, kde sú tie podmienky viac menej veľmi podobné. Pre Katku to bude debut a verím, že si to užije. Peťa je skúsená, lyžovať nezabudla a určite pôjde svoje maximum, tak ako ju poznáme. Obe budú chcieť potešiť všetkých fanúšikov,“ povedal pre TASR Brozman.
Slovensko vyslalo na sever Talianska dokopy štyroch reprezentantov v alpskom lyžovaní. Okrem Vlhovej a Šrobej sa na svahoch v Cortine d'Ampezzo a Bormiu predstavili Rebeka Jančová a Andreas Žampa. Obaja skončili najlepšie na 21. mieste, Jančová v super-G a Žampa v obrovskom slalome. „Andreas išiel svoju dominantnú disciplínu. Po prvom kole mal našliapnuté do TOP 15, bohužiaľ, v druhom prišla jedna chybička na začiatku trate a nedokázal to už dobehnúť. Napriek tomu si myslím že 21. miesto v mužskom lyžovaní je fantastický výsledok. Rovnako skončila Rebeka v super-G. Nie je to jej dominantná disciplína, ale Rebeka sa naozaj vie spustiť aj v rýchlostných disciplínach. Pripravila sa najmä na obrovský slalom. V ňom však chybovala hneď na začiatku a vypadla. Takže tam bolo z jej strany sklamanie. Stále je však mladá a má pred sebou kariéru,“ zhodnotil Brozman.
Podľa tímlídra slovenskej reprezentácie zvládli organizátori v Cortine d'Ampezzo pripraviť pre pretekárky kvalitné podmienky na zjazdovkách aj mimo nich. „Trate a to prostredie je tu naozaj nádherné. Zjazdovky sú pripravené veľmi dobre. Sneh je trochu suchší, vlhkosť v Cortine nie je až taká vysoká, takže baby musia ísť na trati s väčším citom. Myslím si však, že sa veľmi rýchlo adaptovali a ten slalom bez problémov zvládnu,“ dodal.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
