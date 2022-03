Brozovič predĺžil s Interom Miláno zmluvu do roku 2026

Miláno 23. marca (TASR) - Chorvátsky futbalista Marcelo Brozovič v stredu predĺžil zmluvu s talianskym Interom Miláno. Spoluhráč slovenského reprezentanta Milana Škriniara sa s vedením úradujúceho talianskeho majstra dohodol do júna 2026.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar prišiel do klubu v roku 2015 a momentálne má v kádri Simoneho Inzaghiho pevné miesto. Mužstvo, ktoré bolo začiatkom roka na čele tabuľky, figuruje v súčasnosti na treťom mieste so stratou šesť bodov na vedúce AC Miláno. Informácie priniesla AFP.