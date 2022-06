Bruce Cassidy bude šéfovať Vegas Golden Knights

Las Vegas 15. júna (TASR) - Bruce Cassidy sa stal novým trénerom hokejistov Vegas Golden Knights. Päťdesiatsedemročný kormidelník pred týždňom a pol skončil na striedačke Bostonu Bruins, kde pôsobil od sezóny 2016/2017. Informoval o tom portál nhl.com.



Cassidy priviedol Boston do play off v každej zo svojich šiestich sezón, v roku 2019 ho dostal do finále Stanley Cupu. V ňom Bruins prehrali so St. Louis Blues 2:4 na zápasy. "Som nadšený, že sa môžem pripojiť k organizácii, ktorá zdieľa moje odhodlanie vyhrávať a nemôžem sa dočkať, kedy budem môcť pracovať s talentom, ktorý sa zhromaždil vo Vegas. Ja a moja rodina sa tešíme, že sa toho staneme súčasťou," uviedol Cassidy vo vyhlásení.



Vegas sa stane treťou zastávkou Cassidyho na poste hlavného trénera, okrem Bostonu viedol v rokoch 2002-2004 Washington Capitals.