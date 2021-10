Bruce zatiaľ zostáva na poste trénera Newcastlu

Londýn 15. októbra (TASR) - Steve Bruce povedie futbalistov Newcastlu United v nedeľňajšom ligovom dueli proti Tottenhamu Hotspur, Klub tak vyvrátil špekulácie, že by mal opustiť post trénera krátko po vstupe nového investora zo Saudskej Arábie. Ten údajne pripravuje v St. James' Parku veľké zmeny.



Tím zo Severného Anglicka minulý týždeň definitívne prevzalo konzorcium na čele s Verejným investičným fondom (PIF) zo Saudskej Arábie. Bruce so zástupcami nových majiteľov absolvoval rokovania o svojej budúcnosti, ale zatiaľ na svojej pozícii zostáva. Nová riaditeľka klubu Amanda Staveleyová v piatok uviedla, že v tejto chvíli nie je jeho odchod na programe dňa. Podľa britských médií patrili k horúcim kandidátom na jeho nástupcu Frank Lampard, Lucien Favre, či Brendan Rodgers.



Pre Brucea bude duel s Tottenhamom jubilejný tisíci v pozícii trénera, pripomenula agentúra AFP. V kádri "strák" figuruje aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý dlhodobo laboruje so zranením. Newcastle sa krčí na predposlednom mieste tabuľky Premier League, v doterajších siedmich kolách nemá na konte ani jedno víťazstvo.