Bruggy deklasovali Monaco 4:1, Kodaň remizoval s Bayer Leverkusen
V Kodani sa vrece s gólmi roztrhlo až v záverečnej desaťminútovke. Leverkusen prehrával 0:1 i 1:2, ale napokon si z dánskej metropoly odváža bod.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti Club Bruggy vykročili úspešne do nového ročníka Ligy majstrov. Belgický tím zvíťazil v úvodnom zápase ligovej fázy nad AS Monaco presvedčivo 4:1. V druhom štvrtkovom stretnutí remizoval FC Kodaň s bundesligovým vicemajstrom Bayerom Leverkusen 2:2.
Monaco mohlo ísť v Bruggách do vedenia v 10. minúte, Akliouche však nepremenil jedenástku a akoby tým predznamenal trápenie „kniežat“. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hralo prakticky len na ich bránu. Bruggy z ofenzívneho koncertu (17 striel - pozn.) vyťažili trojgólový náskok, ktorý po prestávke umnou hrou udržali.
V Kodani sa vrece s gólmi roztrhlo až v záverečnej desaťminútovke. Leverkusen prehrával 0:1 i 1:2, ale napokon si z dánskej metropoly odváža bod. Rozhodol o tom vlastný gól gréckeho stopéra Hatzidiakosa v nadstavenom čase, ktorý si prihrávku na „malé vápno“ zrazil do vlastnej brány.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy:
FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Góly: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 Hatzidiakos (vlastný)
Club Bruggy - AS Monaco 4:1 (3:0)
Góly: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati
