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Bruggy posilnil skúsený švajčiarsky brankár Sommer
Skúsený brankár strávil v Interi tri sezóny, počas ktorých získal dva ligové tituly a zahral si aj v neúspešnom finále Ligy majstrov proti PSG.
Autor TASR
Bruggy 14. júla (TASR) - Švajčiarsky brankár Yann Sommer sa po skončení zmluvy v Interi Miláno stal novou posilou tímu Club Bruggy. S úradujúcim belgickým majstrom podpísal 37-ročný futbalista zmluvu na tri roky.
Skúsený brankár strávil v Interi tri sezóny, počas ktorých získal dva ligové tituly a zahral si aj v neúspešnom finále Ligy majstrov proti PSG. Sommer má na konte trofeje aj z pôsobení v Bayerne Mníchov a FC Bazilej, kde začal svoju kariéru v A-tíme. V kádri belgického klubu nahradí Belgičana Simona Mignoleta, ten po zisku titulu ukončil kariéru vo veku 38 rokov.
Za Švajčiarsko nastúpil Sommer v 94 stretnutiach. Člen nominácie na troch svetových šampionátoch ukončil reprezentačnú kariéru po štvrťfinálovom vypadnutí na majstrovstvách Európy 2024.
Skúsený brankár strávil v Interi tri sezóny, počas ktorých získal dva ligové tituly a zahral si aj v neúspešnom finále Ligy majstrov proti PSG. Sommer má na konte trofeje aj z pôsobení v Bayerne Mníchov a FC Bazilej, kde začal svoju kariéru v A-tíme. V kádri belgického klubu nahradí Belgičana Simona Mignoleta, ten po zisku titulu ukončil kariéru vo veku 38 rokov.
Za Švajčiarsko nastúpil Sommer v 94 stretnutiach. Člen nominácie na troch svetových šampionátoch ukončil reprezentačnú kariéru po štvrťfinálovom vypadnutí na majstrovstvách Európy 2024.