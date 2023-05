Bruggy povedie v budúcej sezóne Deila, bývalý tréner Celticu Glasgow

Bruggy 25. mája (TASR) – Nórsky futbalový tréner Ronny Deila povedie v budúcej sezóne belgické Bruggy. Na lavičke nahradí Scotta Parkera, ktorý odišiel v marci. Tím vedie dočasne jeho asistent Rik De Mil.



Deila prichádza po jednej sezóne v klube Standard Liege, ktorý taktiež pôsobí v najvyššej belgickej súťaži. Do Brúg s nim podľa informácií britských médií prichádza aj asistent Efrain Juarez. Štyridsaťsedemročný kouč pôsobil v minulosti v Celticu Glasgow, s ktorým získal dva domáce tituly a ligový pohár. Trénoval aj nórsku Valerengu a Stromsgodset či americký New York City.



Bruggy ukončili spoluprácu s Parkerom po vypadnutí v Lige majstrov. Po senzačnom postupe do vyraďovacej fázy prišli dve prehry (0:2, 1:5) v osemfinále s Benficou Lisabon. Dve kolá pred koncom domácej súťaže figuruje tím na štvrtom mieste v skupine o titul, svoju pozíciu už nemôže zlepšiť a má tak isté miesto v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy (EKL).