< sekcia Šport
Bruggy vyhrali na pôde Kajratu Almaty 4:1, udržali sa v boji o postup
Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Futbalisti Brúgg vyhrali v utorkovom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov na pôde Kajratu Almaty 4:1. Víťazný gól strelil zblízka Hans Vanaken, ďalšie pridali Aleksandar Stankovič, Romeo Vermant a Brandon Mechele. Pre hostí to bola druhá výhra v súťaži, ktorá ich udržala v boji o miestenku do ďalšej fázy, Almaty naopak stratili šancu na postup. Pre zranenie im chýbal mladý talentovaný útočník Dastan Satpajev, v nadstavení sa im podarilo premiérovo skórovať na domácom štadióne v tomto ročníku milionárskej súťaže zásluhou Adileta Sadybekova.
7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:
Góly: 90.+2. Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele
