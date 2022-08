Bruggy získali Jaremčuka a zlomili klubový i belgický rekord

Brusel 30. augusta (TASR) - Belgický futbalový klub FC Bruggy získal do svojich služieb ukrajinského útočníka Romana Jaremčuka z Benficy Lisabon. Zaplatil za neho 16 miliónov eur, čo je klubový rekord i rekord belgickej ligy.



Dvadsaťšesťročný Jaremčuk podpísal s tímom zmluvu do leta 2026. Doterajší belgický rekord držal obranca Zinho Vanheusden, ktorý v roku 2019 prestúpil do Standard Liege za 11,74 miliónov eur. Bruggy doteraz zaplatil najviac za Raphaela Onyediku. Nigérijský defenzívny stredopoliar prišiel do tímu len pred dvoma dňami za desať miliónov eur z dánskeho Midtjyllandu.



Bruggy navyše na začiatku augusta pokorili aj rekordný prestup z belgickej ligy, keď predali ofenzívneho stredopoliara Charlesa de Ketelaereho do AC Milána za približne 32 miliónov eur.



Jaremčuk sa vrátil do Belgicka po sezóne v Benfice, za ktorú odohral 48 zápasov, strelil deväť gólov a pridal sedem asistencií. Predtým pôsobil štyri sezóny v KAA Gent. Na konte má aj 39 štartov a 13 gólov v reprezentačnom drese. S Bruggami si zahrá v B-skupine Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen, Atleticu Madrid a Portu. Informovala agentúra AFP.