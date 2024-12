Bruins odohrali zápas s najčastejším súperom, míľnik Pastrňáka

Boston 2. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins nastúpili v deň 100. výročia ich prvého zápasu v NHL proti súperovi, s ktorým sa stretli najčastejšie. Víťazstvo 6:3 na domácom ľade pre nich znamenalo už 940. konfrontáciu s Montrealom Canadiens, čo je najvyšší počet zápasov medzi dvoma tímami NHL. Pre českého útočníka "medveďov" Davida Pastrňáka išlo o 700. duel v NHL.



Gólom na 2:0 zaokrúhlil svoj počet bodov v základnej časti na 750. Všetky získal v drese Bruins, čo je štvrtý najlepší výkon v klubovej histórii. Viac získali iba rekordér Phil Esposito, ktorému na "bostonských" 1012 bodov stačilo 625 zápasov, Bobby Orr, ktorý nazbieral 888 bodov v 631 dueloch a Rick Middleton, ktorý mal po 700. zápase na konte 758 bodov.



Bruins patria ku klubom tzv. Originálnej šestky, teda poltuctu klubov, ktoré tvorili NHL v rokoch 1942 - 1967. Svoj prvý zápas odohrali už 1. decembra 1924 a stali sa prvým americkým klubom v NHL. Ďalší štyria americkí členovia "Original six" Detroit, New York Rangers a Chicago vstúpili do NHL neskôr. Boston Bruins odohrali svoj prvý zápas 1. decembra 1924 proti klubu Montreal Maroons, ktorý v NHL skončil v roku 1938.



Zápasu s Canadiens predchádzal 20-minútový ceremoniál, ktorý bol súčasť osláv klubovej storočnice. V sobotu slávnostne odhalili pamätník medveďa - bronzovú sochu s hmotnosťou 1600 kg, ktorá symbolizuje "storočné dedičstvo" a odráža ducha a odhodlanie tímu a mesta. Generálny riaditeľ Bruins Charlie Jacobs požiadal fanúšikov, aby začali novú tradíciu šúchania medvedej nohy, aby tímu priniesli šťastie. Celé nedeľné dopoludnie čakal na svoju príležitosť dlhý rad fanúšikov.



Bruins šesťkrát triumfovali v Stanleyho pohári (1929, 1939, 1941, 1970, 1972 a 2011). Zatiaľ posledný triumf dosiahli pred 13 rokmi, keď ich k nemu doviedol slovenský kapitán Zdeno Chára. Ten chýbal v plejáde klubových legiend, ktoré boli súčasť predzápasového ceremoniálu a predstavili sa fanúšikom na čiernom koberci uprostred ľadovej plochy. Išlo o symbolickú bodku za oslavami, ktorých súčasťou boli viaceré aktivity pre fanúšikov s dôrazom na historický odkaz Bruins a jeho legiend. "Bruins ukázali, ako veľmi a ako dobre je tento klub prepojený s komunitou v Bostone. Spravili úžasné aktivity na počesť predošlých kapitánov, hráčov, uctili si fanúšikov," uviedol komisár NHL Gary Bettman.



Súčasný tréner Bruins Joe Sacco, ktorý nedávno nahradil Jima Montgomeryho, za Bruins nikdy nehral, no pochádza z neďalekého mestečka Medford a počas hráčskej kariéry strávil tri sezóny na Bostonskej univerzite. "Asi ťažko si niekto dokáže uvedomiť, akým privilégiom je byť súčasť klubu Original six. Bol to skvelý deň pre našich fanúšikov aj hráčov. Stáli proti sebe dva tímy s bohatou tradíciou. Tá rivalita má hlboké korene a ja si ako chlapec veľmi dobre pamätám intenzitu zápasov s Canadiens," poznamenal Sacco.



Brankár Lankinen vytvoril rekord ligy, Q. Hughes klubovej histórie Canucks



Fín Kevin Lankinen z Vancouveru Canucks sa stal prvým brankárom v histórii hokejovej NHL, ktorý zvíťazil v úvodných desiatich zápasoch sezóny u súperov. Tento míľnik zavŕšil v zápase na ľade Detroitu, v ktorom jeho tím triumfoval 5:4 po predĺžení. Na Lankinenovom rekorde mal významný podiel útočník Jake DeBrusk, ktorý pomohol k triumfu hetrikom a víťazným gólom v predĺžení.



Lankinen mal v zápase 27 úspešných zákrokov. V prebiehajúcej sezóne, ktorá je pre neho prvá vo farbách Canucks, má po 17 zápasoch výrazne pozitívnu bilanciu 12 víťazstiev a 5 prehier.



Kapitán Vancouveru obranca Quinn Hughes sa na triumfe podieľal tromi asistenciami. Tým sa osamostatnil na čele klubového poradia v počte asistencií obrancov. Nazbieral ich už 313, čím odsunul na druhé miesto doterajšieho klubového rekordéra Alexandra Edlera (310). Hughes potreboval na rekord 388 zápasov, Edler ich odohral výrazne viac - 925. "Je to skvelý míľnik. Je to jeden z najlepších obrancov v lige, ak nie úplne najlepší. Do predsezónneho kempu prišiel výborne pripravený, preto hrá každý zápas okolo 30 minút," poznamenal tréner Rick Tocchet.



Radosť z míľnika neskrýval ani Hughes. "Je to naozaj skvelý pocit. Mal som to šťastie, že som dva roky hral s "Eddiem" (Edlerom, pozn). Bol to skvelý hráč, skvelý spoluhráč. Na mojich dnešných asistenciách mal výrazný podieľ Jake (DeBrusk), ktorý hral veľký zápas," konštatoval Hughes.