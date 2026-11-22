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Bruno Fernandes odložil rokovania o novej zmluve: „Nie je správny čas“
Od svojho príchodu zo Sportingu Lisabon v roku 2020 strelil Fernandes v Premier League 75 gólov a v minulej sezóne dokonca stanovil rekord v počte asistencií v rámci jedného ročníka súťaže.
Autor TASR
Manchester 22. novembra (TASR) - Kapitánovi futbalistov Manchestru United Brunovi Fernandesovi ponúkol klub novú zmluvu, no podľa neho „nie je ten správny čas“ na diskusie o jeho budúcnosti. Stredopoliarovi na konci sezóny vyprší kontrakt, hoci klub má možnosť uplatniť opciu na predĺženie o ďalší rok.
Za pôsobenia predchádzajúceho trénera Michaela Carricka nakrátko vypadol zo zostavy, no tvrdí, že v klube nemá žiadne problémy. Napriek ponukám od iných tímov v uplynulých sezónach sa rozhodol zostať na Old Trafford. „Klub mi ponúkol novú zmluvu, čo z ich strany dokazuje, že chcú, aby som zostal,“ povedal 32-ročný Portugalčan v rozhovore pre Sky Sports. „Momentálne neprebiehajú žiadne rokovania, ale zachytil som reči, že som žiadal viac peňazí a chcel som dlhšiu zmluvu. Keby som chcel viac peňazí, nebol by som tu. Mal som možnosti odísť a zarobiť si oveľa viac. Mohol som byť na mieste, kde je oveľa teplejšie než v Manchestri. Pred dvomi letami, pred tromi letami, minulé leto. Mal som šancu odísť, no vždy som sa rozhodol zostať tu,“ uviedol Fernandes.
Od svojho príchodu zo Sportingu Lisabon v roku 2020 strelil Fernandes v Premier League 75 gólov a v minulej sezóne dokonca stanovil rekord v počte asistencií v rámci jedného ročníka súťaže. V tej aktuálnej však jeho forma klesla, čo priamo súvisí so slabým vstupom celého klubu do súťaže. United sa pred nedeľným zápasom proti rivalovi z Liverpoolu nachádza na 19. mieste tabuľky Premier League. „O zmluve sme hovorili už na konci minulej sezóny. K tejto téme sme sa vrátili aj na začiatku tohto ročníka, no vzhľadom na situáciu, v ktorej sa tím a klub nachádzajú, som to odsunul bokom. Nemyslím si totiž, že je teraz ten správny čas viesť rokovania. V tejto chvíli je najdôležitejšie, aby sa klub vrátil k víťazstvám.“
Za pôsobenia predchádzajúceho trénera Michaela Carricka nakrátko vypadol zo zostavy, no tvrdí, že v klube nemá žiadne problémy. Napriek ponukám od iných tímov v uplynulých sezónach sa rozhodol zostať na Old Trafford. „Klub mi ponúkol novú zmluvu, čo z ich strany dokazuje, že chcú, aby som zostal,“ povedal 32-ročný Portugalčan v rozhovore pre Sky Sports. „Momentálne neprebiehajú žiadne rokovania, ale zachytil som reči, že som žiadal viac peňazí a chcel som dlhšiu zmluvu. Keby som chcel viac peňazí, nebol by som tu. Mal som možnosti odísť a zarobiť si oveľa viac. Mohol som byť na mieste, kde je oveľa teplejšie než v Manchestri. Pred dvomi letami, pred tromi letami, minulé leto. Mal som šancu odísť, no vždy som sa rozhodol zostať tu,“ uviedol Fernandes.
Od svojho príchodu zo Sportingu Lisabon v roku 2020 strelil Fernandes v Premier League 75 gólov a v minulej sezóne dokonca stanovil rekord v počte asistencií v rámci jedného ročníka súťaže. V tej aktuálnej však jeho forma klesla, čo priamo súvisí so slabým vstupom celého klubu do súťaže. United sa pred nedeľným zápasom proti rivalovi z Liverpoolu nachádza na 19. mieste tabuľky Premier League. „O zmluve sme hovorili už na konci minulej sezóny. K tejto téme sme sa vrátili aj na začiatku tohto ročníka, no vzhľadom na situáciu, v ktorej sa tím a klub nachádzajú, som to odsunul bokom. Nemyslím si totiž, že je teraz ten správny čas viesť rokovania. V tejto chvíli je najdôležitejšie, aby sa klub vrátil k víťazstvám.“