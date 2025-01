Brunson dal 44 bodov, NY Knicks zdolal Milwaukee 140:106

NBA-sumáre:



New York Knicks - Milwaukee Bucks 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)



najviac bodov: Brunson 44, Towns 20 (18 doskokov), Payne 18 - Antetokounmpo 24 (13 doskokov), Lillard 22, Middleton 16







Dallas Mavericks - Denver Nuggets 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)



najviac bodov: Thompson 25, Dinwiddie a Marshall po 16 - Westbrook 21 (10 doskokov), Jokič 19 (18 doskokov), J. Murray 17







Phoenix Suns - Charlotte Hornets 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)



najviac bodov: Booker 30, Durant 27, Beal 15 - Ball 25 (11 asistencií), M. Williams 24 (16 doskokov), Bridges 21







Boston Celtics - New Orleans Pelicans 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)



najviac bodov: Tatum 38 (11 doskokov), Porzingis 19 (11 doskokov), Brown 16 - Murphy 30, Murray 26, Williamson 16







Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)



najviac bodov: Garland 20, Mitchell 19, Mobley 16 (12 doskokov) - Nembhard 19, Siakam 18, Turner 15 (10 doskokov)







Orlando Magic - Philadelphia 76ers 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)



najviac bodov: Anthony 27, Banchero 20, Isaac (11 doskokov) - Maxey 29, George 25 (10 doskokov), Gordon 14







Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)



najviac bodov: Kispert 17, Poole 13, Valanciunas 11 - Gilgeous-Alexander 27, Wiggins 23, J. Williams 17







Utah Jazz - Brooklyn Nets 112:111 pp (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)



najviac bodov: Coller 23, Sexton 21, Michailjuk a Sensabaugh po 16 - Evbuomwan 22, Z. Williams 19, Claxton (12 doskokov)







Chicago Bulls - Sacramento Kings 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 24:27)



najviac bodov: LaVine 36 (10 doskokov), Vučevič 18, Ball 15 - Fox 26, Sabonis 22 (15 doskokov), DeRozan 21



New York 13. januára (TASR) - Americký basketbalista Jalen Brunson pomohol 44 bodmi k triumfu New Yorku Knicks nad Milwaukee 140:106 v nočnom zápase NBA. Bol to pre neho už 17. zápas so 40 a viac bodmi v kariére, vyrovnal tak zápis Carmela Anthonyho na 3. mieste v klubovej histórii.Brunson nastrieľal v prvej štvrtine 23 bodov, čo je jeho kariérové maximum. V tretej štvrtine sa však zranil pri nájazde na kôš. Odišiel priamo do šatne, no o šesť minút neskôr sa za hlasného potlesku vrátil späť do hry. Karl-Anthony Towns pridal 30 bodov a 18 doskokov. V drese hostí mal Giannis Antetokounmpo 24 bodov a 13 doskokov, Damian Lillard pridal 22 bodov. Bucks ukončili sériu troch víťazstiev.Denver zdolal Dallas 112:101. Nuggets potiahli Russell Westbrook, keď zaznamenal 21 bodov, 10 doskokov a 7 asistencií, Nikola Jokič pridal 19 bodov, 18 doskokov a 9 asistencií. Hostia prehrávali na konci tretej štvrtiny o 19 bodov, no vo štvrtej triumfovali 33:12. Denver zvíťazil v 12. zápase z uplynulých 17. Hosťom chýbal zranený Luka Dončič a chorý Kyrie Irving, ich spoluhráč Klay Thompson nastrieľal 25 bodov.citovala agentúra AP Michaela Malonea, trénera Denveru.Phoenix zdolal Charlotte 120:113, Devin Booker pomohol k triumfu 30 bodmi. Kevin Durant pridal 27. Pre Suns so bolo tretie víťazstvo po sebe, Hornets prehrali desiaty zápasy z uplynulých jedenástich.Utah zdolal Brooklyn 112:111 po predĺžení, dve sekundy pred jeho koncom priniesol domácim triumf dvojbodový pokus Isaiaha Colliera. Celkovo nastrieľal 20-ročný Američan 23 bodov, čím si vytvoril kariérové maximum.Líder súťaže Cleveland prekvapivo nestačil doma na Indianu. Hostia triumfovali 108:93, keď dokázali zmazať 15-bodové manko. Pacers uštedrili Cavaliers len druhú domácu prehru v sezóne.uviedol najlepší strelec Indiany Andrew Nembhard s 19 bodmi.Úradujúci šampión Boston zdolal doma New Orleans 120:119, opora Celtis Jayson Tatum nastrieľala 38 bodov a pridala 11 doskokov.