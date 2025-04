Brunson získal ocenenie pre najlepšieho hráča v koncovkách zápasov

New York 24. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA vyhlásilo člena New York Knicks Jalena Brunsona za najlepšieho hráča v koncovkách zápasov. Od zástupcov médií dostal 70 percent všetkých hlasov. Nominácie na toto ocenenie realizovali hlavní tréneri tímov v súťaži.



Brunson zaznamenal vo vyrovnaných stretnutiach v záverečných piatich minútach, respektíve predĺžení priemer 5,6 bodu na zápas. V tejto špecifickej štatistiky bol ligovým lídrom v počte premenených pokusov, druhý v celkovom počte bodov a tretí v asistenciách. Knicks majú z takýchto vyrovnaných stretnutí bilanciu 17 výhier a 11 prehier.



„Myslím si, že niektorí ľudia sa pre niečo takéto narodili. Musel som sa to však naučiť, na každej úrovni mojej kariéry som sa zlepšoval a teraz sme tu. Myslím si, že najdôležitejšie je nájsť cestu k víťazstvu. Môžete robiť kľúčové rozhodnutia, ale neznamenajú nič, keď nezvíťazíte. Pre mňa je najdôležitejšie uspieť,“ uviedol Brunson v rozhovore pre TNT po ocenení.