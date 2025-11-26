< sekcia Šport
Brusnianky prehrali v 2. kole Challenge Cupu s GEN-I Nova Gorica 0:3
Postupujúci sa v osemfinále stretne s rumunským tímom Lugoj. Brusnianky sú po vypadnutí Slovana Bratislava a Žiliny jediným slovenským ženským tímom, ktorý ešte účinkuje v pohárovej sezóne.
Autor TASR
Slovenská Ľupča 26. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno neuspeli v úvodnom zápase 2. kola Challenge Cupu. V stredajšom stretnutí v Slovenskej Ľupči prehrali s lídrom slovinskej ligy GEN-I Volley Nova Gorica 0:3 na sety. Odveta na palubovke súpera je na programe 3. decembra o 19.00 h.
Postupujúci sa v osemfinále stretne s rumunským tímom Lugoj. Brusnianky sú po vypadnutí Slovana Bratislava a Žiliny jediným slovenským ženským tímom, ktorý ešte účinkuje v pohárovej sezóne.
Postupujúci sa v osemfinále stretne s rumunským tímom Lugoj. Brusnianky sú po vypadnutí Slovana Bratislava a Žiliny jediným slovenským ženským tímom, ktorý ešte účinkuje v pohárovej sezóne.
volejbal-ženy - 2. kolo Challenge Cupu
prvý zápas:
VK PIRANE BRUSNO - GEN-I Volley Nova Gorica 0:3 (-18, -18, -17)
74 minút, rozhodovali: Hladišová (ČR), Petrovská (S.Mac.)
prvý zápas:
VK PIRANE BRUSNO - GEN-I Volley Nova Gorica 0:3 (-18, -18, -17)
74 minút, rozhodovali: Hladišová (ČR), Petrovská (S.Mac.)