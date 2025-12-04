Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brusno prehralo aj v odvete, Bratič: „Boli sme blízko“

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Volejbalistky VK Pirane Brusno neuspeli ani v odvete 2. kola Challenge Cupu a so súťažou sa rozlúčili.

Autor TASR
Nova Gorica 4. decembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno neuspeli ani v odvete 2. kola Challenge Cupu a so súťažou sa rozlúčili. V stredu prehrali na palubovke druhého tímu tabuľky slovinskej ligy GEN-I Volley Nova Gorica 0:3 na sety.

Nova Gorica sa v osemfinále stretne s rumunským Lugojom. Brusnianky sa prebojovali v európskej súťaži najďalej spomedzi slovenských tímov v tejto sezóne.



Challenge Cup - 2. kolo:

GEN-I Volley Nova Gorica - VK Pirane Brusno 3:0 (23, 18, 22)

/prvý zápas: 3:0, postúpila N. Gorica/

Rozhodovali: Sanchez (Šp.) a Shirinyan (Arm.), 110 divákov.

N. Gorica: Godecová 5, Samsonová 8, Galazzová 3, Dallová Rosová 6, Gornjecová Hodniková 7, Frelihová 13, liberka Filipičová (Podrbrščeková 5, Gimpeljová 5)

Brusno: I. Fričová 2, Stevanovičová 5, Vidojevičová 9, Janjičová 5, Mosherová 12, Ch. Krajčírová 1, liberka T. Dlhošová (A. Krajčírová 0, Plačková 1, Bartelová 2).



hlas po zápase /zdroj: svf.sk/:

Milan Bratič, tréner Brusna: „Odohrali sme omnoho lepší zápas ako doma. Bojovali sme a boli sme blízko prekvapenia, ale v kľúčových momentoch boli súperky pokojnejšie, a to rozhodlo. Musím spomenúť, že rozhodcovia, ktorí tento zápas rozhodovali, boli skutočne pod levelom tejto súťaže. Myslím si však, že sme dobre reprezentovali náš klub aj slovenský volejbal.“
