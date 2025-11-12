Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Šport

Brusno zdolalo Prešov v dohrávke 4. kola extraligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na domácej palubovke zdolali v dohrávke 4. kola nováčika z Prešova hladko 3:0.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno si pripísali druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Niké extraligy. Na domácej palubovke zdolali v dohrávke 4. kola nováčika z Prešova hladko 3:0.



Niké extraliga žien - dohrávka 4. kola:

VK Pirane Brusno - ŠK ELBA Prešov 3:0 (11, 19, 16)

65 minút, rozhodovali: Holčík, Niklová
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna