< sekcia Šport
Brusno zdolalo Prešov v dohrávke 4. kola extraligy
Na domácej palubovke zdolali v dohrávke 4. kola nováčika z Prešova hladko 3:0.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno si pripísali druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Niké extraligy. Na domácej palubovke zdolali v dohrávke 4. kola nováčika z Prešova hladko 3:0.
Niké extraliga žien - dohrávka 4. kola:
VK Pirane Brusno - ŠK ELBA Prešov 3:0 (11, 19, 16)
65 minút, rozhodovali: Holčík, Niklová
VK Pirane Brusno - ŠK ELBA Prešov 3:0 (11, 19, 16)
65 minút, rozhodovali: Holčík, Niklová