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Brusno zdolalo Trnavu 3:2 v 10. kole extraligy
Z uplynulých štyroch zápasov vyhrali tri a sú na šiestej priečke, zatiaľ čo Trnava je po sérii troch prehier siedma.
Autor TASR
Slovenská Ľupča 29. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno zvíťazili nad HIT UCM Trnava 3:2 na sety v nedeľňajšom dueli 10. kola Niké extraligy žien. Z uplynulých štyroch zápasov vyhrali tri a sú na šiestej priečke, zatiaľ čo Trnava je po sérii troch prehier siedma.
Niké extraliga žien - 10. kolo:
VK Pirane Brusno – HIT UCM Trnava 3:2 (-21, 17, -12, 16, 12)
134 minút, rozhodovali: Malík a Kohút, 250 divákov.
Niké extraliga žien - 10. kolo:
VK Pirane Brusno – HIT UCM Trnava 3:2 (-21, 17, -12, 16, 12)
134 minút, rozhodovali: Malík a Kohút, 250 divákov.