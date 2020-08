Bryanta a ďalších uvedú do Basketbalovej siene slávy až v máji 2021

New York 15. augusta (TASR) - Slávnostný ceremoniál, na ktorom uvedú do Basketbalovej siene slávy aj Kobeho Bryanta in memoriam, sa pre pandémiu koronavírusu uskutoční až od 13. do 15. mája budúceho roka. Výnimočne sa bude konať v komplexe Mohegan Sun v Uncasville v Connecticute.



Okrem päťnásobného víťaza NBA v drese Los Angeles Lakers, ktorý tragicky zahynul v januári pri páde vrtuľníka, ocenia za rok 2020 Tima Duncana, Kevina Garnetta, zo žien Tamiku Catchingsovú a spomedzi trénerov Rudyho Tomjanovicha. "Len pre tento raz a len z dôvodu pandémie presunieme celú udalosť do Mohegan Sun, čo je náš dlhodobý marketingový partner. Ukázali, že dokážu pripraviť takmer 'bublinu', ktorá zaistí bezpečnejšie prostredie pre našich hostí," priniesla stanovisko inštitúcie agentúra AFP.