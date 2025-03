Brzdár olympijského šampióna Friedricha mal pozitívnu aj B-vzorku

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký bobista Simon Wulff mal pozitívny dopingový test na stimulant metylhexanamín, potvrdila to aj B-vzorka. Látka je zaradená medzi špecifické, preto po pôvodnom náleze v decembri nemal brzdár štvornásobného olympijského víťaza Francesca Friedricha oficiálne zastavenú činnosť, no nemecký tím ho na preteky Svetového pohára nenominoval.



Metylhexanamín je dovolený používať v tréningovom procese, nie však v pretekoch. "Stále nevieme, čo mohlo byť zdroj kontaminácie. Momentálne preto analyzujeme niektoré doplnky stravy, ktoré môj klient užíval, aby sme dokázali podať ospravedlnenie," uviedol podľa DPA bobistov právnik Thomas Summerer.



Verdikt o treste pre 24-ročného Wulffa by nemal prísť skôr ako v máji. Zasiahnuť by mohol aj jeho spolujazdca Friedricha, ktorý by mal na budúci rok na olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo obhajovať zlato v dvojboboch i štvorboboch.