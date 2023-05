Švédi zdolali Fínov 2:1 po nájazdoch v šlágri A-skupiny

A-skupina:



Fínsko - Švédsko 1:2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 47. Lamikko (Pesonen, Kapanen) - 38. Lindberg (Zetterlund, Berggren), rozh. nájazd Raymond. Rozhodovali: Ansons (Lot.), Frandsen (Dán.) – Mackey (Kan.), SYNEK (SR), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 12.039 divákov.



Fínsko: Larmi – Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman – Rantanen, Manninen, Hartikainen – Kakko, Sallinen, Armia – Kapanen, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Oksanen



Švédsko: Johansson – Sandin, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, Bengtsson, Nemeth – Raymond, Carlsson, Nylander – Petersson, P. Lindholm, Grundström – Zetterlund, Lindberg, Berggren – Silfverberg, De La Rose, Sörensen – Johansson

tabuľka A-skupiny:



1. USA 3 3 0 0 0 14:4 9



2. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8



3. Dánsko 2 1 1 0 0 7:4 5



4. Fínsko 3 1 0 1 1 6:9 4



--------------------------------



5. Francúzsko 2 0 1 1 0 5:5 3



6. Rakúsko 2 0 0 1 1 1:7 1



7. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0



--------------------------------



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 2:10 0



Tampere 15. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v pondelňajšom šlágri A-skupiny MS v Tampere nad domácim Fínskom 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v šiestej sérii útočník Lucas Raymond. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol Slovák Šimon Synek.Švédi majú po troch víťazných zápasoch na konte osem bodov a za lídrom skupiny USA zaostávajú o bod. Fíni prehrali dva z úvodných troch zápasov šampionátu, so 4 bodmi im patrí 4. priečka. "Suomi" nastúpia na ďalší duel v stredu o 19.20 SELČ proti Francúzsku, Švédov čakajú po dvoch dňoch voľna vo štvrtok o 15.20 Maďari.Fíni chceli potvrdiť, že po prehre s USA (1:4) a víťazstve nad Nemeckom (4:3) sa dostali do hernej pohody. Proti ním stál severský rival, ktorý v doterajších dvoch zápasoch na MS neinkasoval a pevnou defenzívou sa prezentoval aj v prvej tretine. Tá priniesla vyrovnaný hokej v obojstranne vysokom nasadení. Bližšie ku gólu boli Fíni, keď Rantanen trafil v 6. minúte žŕdku. Aj v druhom dejstve si tímy dávali pozor na chyby v defenzíve, no mierne navrch mali Švédi. Po viacerých šanciach na oboch stranách im v 38. minúte vyšla kombinácia, v ktorej Zetterlund prihrávkou na Lindberga prekvapil brankára Larmiho, ktorý inkasoval po strele bez prípravy - 0:1. Tretia tretina priniesla nápor aj výraznú streleckú aktivitu Fínov (14:2), ktorí ju zúročili v 47. minúte. Lamikko dokončil útočnú akciu lišiackou strelou spoza bránkovej čiary a využil odraz puku od brankára Johanssona 1:1. Švédi inkasovali prvý gól na MS po 167 minútach. Zápas napokon dospel po päťminútovom predĺžení do samostatných nájazdov. Tie vyzneli lepšie pre Švédov (3:2), autor víťazného nájazdu Raymond dvakrát prekonal Larmiho.