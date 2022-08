Swiateková prehrala v osemfinále v Toronte s Haddadovou Maiovou

dvojhra - osemfinále:



Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:4, 3:6, 7:5, Belinda Benčičová (Švaj.-12) -Garbine Muguruzová (Šp.-8) 6:1, 6:3, Karolína Plíšková (ČR-14) - Maria Sakkariová (Gr.-3) 6:1, 6:7 (9), 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Bianca Andreescuová (Kan.) 7:5, 5:7, 6:2, Julia Putincevová (Kaz.) - Alison Riskeová (USA) 6:3, 7:5

Toronto 12. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková prekvapujúco vypadla na turnaji WTA v Toronte už v osemfinále dvojhry. Svetová jednotka nestačila na nenasadenú Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú, ktorej podľahla v troch setoch 4:6, 6:3 a 5:7. Haddadová Maiová si pripísala prvé víťazstvo v kariére nad líderkou svetového rebríčka WTA, vo štvrťfinále sa stretne so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou.Haddadová Maiová, 24. hráčka svetového rebríčka, potvrdila stúpajúcu formu, v júni vyhrala turnaje na tráve v Nottinghame a Birminghame. Stala sa prvou Brazílčankou, ktorá postúpila do štvrťfinále na turnaji kategórie WTA 1000. V zápase urobila iba 12 nevynútených chýb oproti 28-im súperky. "Som šťastná a hrdá na seba a môj tím. Je to pre mňa špeciálny moment. Nie je ľahké zdolať svetovú jednotku na významnom turnaji, zvlášť, keď má ešte na svojej strane publikum. Chcem si tento moment vychutnať," vyznala sa 26-ročná Haddadová Maiová.Najvyššie nasadená Swiateková utrpela ďalšiu nepríjemnú prehru po tom, ako minulý týždeň vypadla vo štvrťfinále na domácom antukovom turnaji vo Varšave, kde nestačila na Caroline Garciovú z Francúzska. Víťazka šiestich tohtoročných turnajov vrátane Roland Garros nevyužila šancu pripísať si jubilejnú 50. výhru v tejto sezóne. Po vypadnutí priznala, že sa nevedela adaptovať na náročné podmienky ovplyvnené silným vetrom. "V úvode som nedokázala nájsť rytmus, pravdepodobne preto, že súperka je ľaváčka a nevedela som sa prispôsobiť jej podaniu. Zvládla by som to, ak by nefúkal taký vietor. Boli to skutočne bláznivé podmienky. V treťom sete som urobila množstvo chýb. Viem, na čom musím teraz popracovať a zlepšiť pred ďalším turnajom," uviedla Swiateková podľa AFP.