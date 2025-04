Bubela bude Nitre chýbať v úvodných dvoch finálových zápasoch

Bratislava 17. apríla (TASR) - Hokejistom HK Nitra bude v úvodných dvoch súbojoch finálovej série play off Tipos extraligy proti HC Košice chýbať Miloš Bubela. Tridsaťdvaročný útočník dostal jednozápasový dištanc za seknutie protihráča v siedmom semifinálovom dueli so Žilinou (7:4) a musí si odpykať aj trest na jeden duel za disciplinárne previnenie počas skúšobnej doby.



Za zákrok v 15. minúte prvej tretiny v súboji proti Žiline dostal Bubela päť minút a do konca zápasu. O udelení dodatočného trestu rozhodol Senát pre profesionálny hokej (SPH) Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Miloš Bubela bezohľadne ohrozil protihráča, ktorý nebol v držaní puku tým, že ho vo vzájomnom súboji mimo ťažiska hry vedome sekol do oblasti ľavého zápästia,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie SPH.



SPH zároveň podľa disciplinárneho poriadku rozhodol o aktivovaní podmienečne odloženého trestu. Tento trest nadobudol účinnosť 17. apríla. Nitrania sa môžu proti verdiktu odvolať do siedmich dní. Úvodný finálový zápas je na programe v piatok o 18.00 h v Košiciach.