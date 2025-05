Bublik otočil duel proti De Minaurovi a postúpil do 3. kola

muži - dvojhra - 2. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Richard Gasquet (Fr.) 6:3, 6:0, 6:4,

Alexander Zverev (Nem.-3) - Jesper de Jong (Hol.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:3,

Arthur Fils (Fr.-14) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6, 0:6, 6:4,

Henrique Rocha (Portug,) - Jakub Menšík (ČR-19) 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3,

Alexander Bublik (Kaz.) - Alex de Minaur (Aus.-9) 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2,

Jiří Lehečka (ČR) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-26) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2

Paríž 29. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole v pozícii nasadenej jednotky zdolal domáceho Francúza Richarda Gasqueta 6:3, 6:0, 6:4. Jeho ďalším súperom bude Čech Jiří Lehečka, ktorý si poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom (26.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:2.Sinnerovi sa zatiaľ po návrate na dvorce po vypršaní trojmesačného dopingového dištancu darí. Na podujatí Masters 1000 v Ríme postúpil až do finále a na Roland Garros zatiaľ ešte nestratil ani set.uviedol Sinner v pozápasovom interview.Pre 38-ročného Gasqueta to bol posledný súťažný zápas„. Na konte má 610 víťazných duelov - najviac spomedzi všetkých Francúzov v Open ére. Kazašský tenista Alexander Bublik sa postaral vo štvrtok o prekvapenie, keď na antuke v Paríži vyradil deviateho nasadeného Austrálčana Alexa de Minaura po päťsetovom boji 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2. Vlaňajší finalista Nemec Alexander Zverev nasadený ako číslo tri prehral prvý set s Holanďanom Jesperom de Jongom 3:6. V ďalších troch však triumfoval jasne 6:1, 6:2, 6:3.