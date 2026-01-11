Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bublik vyhral turnaj ATP v Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhý nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom finále jednotku pavúka Lorenza Musettiho v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:3.

Autor TASR
Hongkong 11. januára (TASR) - Kazašský tenista Alexander Bublik triumfoval na podujatí ATP v Hongkongu. Druhý nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom finále jednotku pavúka Lorenza Musettiho v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:3.



finále:

Alexander Bublik (Kaz.-2) - Lorenzo Musetti (Tal.-1) 7:6 (2), 6:3
