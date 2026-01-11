< sekcia Šport
Bublik vyhral turnaj ATP v Hongkongu
Druhý nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom finále jednotku pavúka Lorenza Musettiho v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:3.
Autor TASR
Hongkong 11. januára (TASR) - Kazašský tenista Alexander Bublik triumfoval na podujatí ATP v Hongkongu. Druhý nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom finále jednotku pavúka Lorenza Musettiho v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:3.
finále:
Alexander Bublik (Kaz.-2) - Lorenzo Musetti (Tal.-1) 7:6 (2), 6:3
