Buc sa po odchode zo Skalice vrátil späť do Michaloviec

Michalovce 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Buc sa vrátil do tímu HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Účastníkovi Tipos extraligy by mal pomôcť už v pondelok na ľade Košíc.



Tridsaťsedemročný skúsený útočník pôsobil v mužstve uplynulé tri sezóny. V minulej pomohol Michalovciam k zisku bronzu. Pred začiatkom tohto ročníka sa dohodol so Skalicou, ktorá účinkuje v Slovenskej hokejovej lige (SHL). Buc bol kapitánom tímu v nižšej slovenskej súťaži, no v nedeľu sa po vzájomnej dohode dohodol na odchode. Za Skalicu odohral 12 zápasov a zaznamenal jeden gól a sedem asistencií.



Buc si v slovenskej extralige obliekal aj dresy materského Popradu, Slovana Bratislava, Košíc, Žiliny, Trenčína a Banskej Bystrice. V sezóne 2011/2012 získal titul so Slovanom. Z prvenstva sa tešil dvakrát aj s Banskou Bystricou (2016/2017 a 2018/2019).