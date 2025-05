Buček a Aittokallio už nebudú pokračovať v HK Nitra

Nitra 4. mája (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček i fínsky brankár Sami Aittokallio už nebudú pokračovať v drese Nitry v slovenskej Tipos extralige. Hlavný tréner Andrej Kmeč naopak môže počítať s Tomášom Hrnkom, Milošom Bubelom, Filipom Bajtekom, Jakubom Lackom a ďalšími hráčmi.



„Sami prejavil záujem sa vrátiť do Fínska kvôli deťom. Aktuálne teda riešime brankársku otázku,“ uviedol prezident klubu Miroslav Kováčik. Generálny manažér Tomáš Chrenko sa vyjadril k defenzívnej skladbe mužstva. „Zmluvy majú Stacha, Vitaloš, Bača a boli by sme veľmi radi, keby pokračoval Braňo Mezei. Jeho výkony boli znova výborné a nezaslúži si takýto koniec kariéry. Je maximálny profesionál a môže ešte hrať pár rokov. My s ním počítame a myslím si, že sa určite dohodneme. Platnú zmluvu má aj Cotton. Bol tu však záujem z KHL a keby mal možnosť odchodu do tejto súťaže, takže je tu možnosť uvoľnenia. Ale iba v tomto prípade. Celkovo nás tento týždeň čakajú stretnutia s hráčmi, kde si zhodnotíme sezónu a povieme si čo ďalej. Potom sa vyjadríme bližšie aj o tom, ktorí obrancovia sú ešte otvorení,“ povedal Chrenko pre oficiálne klubový web.



Otázna je i budúcnosť útočníka Sebastiána Čederleho. „Zlepšil sa výrazne. Tam to ide podľa plánu, ktorý sme aj my s ním mali. Má platnú zmluvu a my s ním počítame. S českými klubmi ani nebudeme rokovať. V prípade, že by sa dostal na MS a bola by tam možnosť nejakej švédskej, alebo zámorskej cesty, tak sa o tom vieme rozprávať. Ďalej pokračuje Jackson, Bubela a solídnu ponuku sme predostreli Passoltovi. Zobral si čas na rozmyslenie a vyhodnotenie iných možností v zahraničí. Verím, že s ním to vyzerá nádejne. Počítame aj s Hrnkom, Bajtekom, Lackom a Okoličánym. Ponuku má aj Hugo Kováč, tiež by sme to mali doriešiť cez týždeň. Zmluvy platia aj Csányimu a Bačovi, plus sú tam naši mladí. Aj v prípade útočníkov platí to, že nás čakajú rozhovory. Taktiež aj porada s trénermi a Mirom Kováčikom, tam si to bližšie vyhodnotíme a po nej budeme konkrétnejší,“ priznal Chrenko. Trénerský štáb zostane v nezmenenom zložení aj v novej sezóne.