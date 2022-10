Buček bude v kariére pokračovať v Třinci: Obrovská výzva

Třinec 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček bude v hráčskej kariére pokračovať v českej extralige. Dvadsaťtriročný útočník sa po ukončení spolupráce s ruským Neftechimikom Nižnekamsk dohodol na zmluve s tímom HC Oceláři Třinec.



“Je to obrovská výzva, v ktorej chcem a musím uspieť,” povedal pre klubový web Buček. Stal už ôsmym slovenským legionárom v Třinci. Dres "oceliarov" obliekajú od začiatku sezóny jeho krajania Martin Marinčin, Marko Daňo, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Libor Hudáček, Tomáš Marcinko a Miloš Roman.



Nižnekamsk nebol spokojný s jeho výkonmi v KHL a rozviazal s ním ročný kontrakt už po ôsmich stretnutiach základnej časti. "Urobil som chybu a veril tomu, že dostanem dosť priestoru, aby som sa po zranení dostal späť do formy a bol užitočný. To sa nestalo," povedal k účinkovaniu v KHL Buček, ktorý uprednostnil v auguste pôsobenie v Rusku pred zámorským tímom Coachella Valley Firebirds, farmou klubu NHL Seattle Kraken.



Buček obliekal v predchádzajúcom ročníku dres Nitry, pričom sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti i najužitočnejším hokejistom play off Tipos extraligy.



“Má veľký potenciál byť bodovým hráčom. Po dlhých rozhovoroch so Samuelom vieme, že je motivovaný a ochotný na sebe pracovať, podriadiť sa potrebám mužstva. To bolo rozhodujúce,” povedal tréner Třinca Zdeněk Moták.