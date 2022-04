Buček by góly vymenil za výhru: Prehrali sme bitku, ale nie vojnu

Na snímke hokejisti Slovana, sprava Daniel Gachulinec, Brant Harris a Samuel Takáč sa radujú po strelení druhého gólu v prvom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 22. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry doplatili v úvodnom zápase finále play off extraligy na nevýrazné prvé dve tretiny a po prehre 4:6 s domácim Slovanom mali pred druhým duelom v Bratislave čo naprávať. Nestačili im ani dva góly Samuela Bučeka, ktorými znížili v tretej časti z 2:5 na 4:5.," vyslovil sa po zápase Buček, ktorý potvrdil svoje strelecké kvality. Suverénne najlepší kanonier a najproduktívnejší hráč súťaže má na konte už 53 presných zásahov v tejto sezóne: "."Zápasy Nitry so Slovanom sú zväčša bohaté na góly a bolo tomu tak aj v prvom finálovom súboji, v ktorom strelci desaťkrát rozvlnili sieť. S výsledkom však nemohli byť hostia spokojní. "," tvrdil Buček, ktorý na začiatku tretej dvadsaťminútovky svojím presným zásahom vlial hosťom nádej na zvrat. Tí sa napokon postarali ešte o drámu: "."Podľa kapitána Nitry Branislava Mezeia doplatil jeho tím na príliš nevýrazný úvod: "." Jednou z pozitív v hre hostí bola disciplinovanosť, Nitra nemala žiadneho vylúčeného hráča. "," myslí si Mezei.Hru Nitry oslabila viróza, ktorá pred finále zasiahla mužstvo. Viacerí hráči mali vysoké teploty, no takmer všetci sa stihli dať dokopy tak, aby mohli na prvý zápas so Slovanom nastúpiť. "," prezradil Buček. "."