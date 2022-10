Buček mieri podľa českých médií do Třinca

Třinec 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček bude v hráčskej kariére pokračovať v českej extralige. Podľa portálu iSport.cz má 23-ročný útočník namierené do tímu HC Oceláři Třinec. Klub jeho príchod zatiaľ oficiálne nepotvrdil.



Buček by sa stal už ôsmym slovenským legionárom v Třinci. Dres "oceliarov" obliekajú od začiatku sezóny jeho krajania Martin Marinčin, Marko Daňo, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Libor Hudáček, Tomáš Marcinko a Miloš Roman.



Slovenský krídelník iba nedávno predčasne skončil v ruskom Neftechimiku Nižnekamsk. Účastník KHL nebol spokojný s jeho výkonmi a rozviazal s ním ročný kontrakt už po ôsmich stretnutiach základnej časti. Buček nastúpil od začiatku sezóny v šiestich zápasoch, v ktorých nebodoval a nazbieral iba tri mínusky. Útočník uprednostnil v auguste Nižnekamsk pred zámorským tímom Coachella Valley Firebirds, farmou klubu NHL Seattle Kraken.



Buček obliekal v predchádzajúcom ročníku dres Nitry, pričom sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti i najužitočnejším hokejistom play off Tipos extraligy.