Buček rozviazal zmluvu so Seattlom, mieri do Nižnekamsku

Nižnekamsk 8. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Buček ukončil zmluvu s klubom NHL Seattle Kraken. Jeho novým pôsobiskom bude účastník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Neftechimik Nižnekamsk, s ktorým podpísal ročný kontrakt.



Buček má za sebou životnú sezónu 2021/2022, v ktorej bol s 88 bodmi najproduktívnejší hráč najvyššej slovenskej súťaže. Strelil 54 gólov, čo bol druhý najlepší výsledok v histórii ligy. Nitre pomohol do finále play off, v ktorom podľahla Slovanu Bratislava. Buček mal ambíciu premiérovo štartovať na MS, no jeho snahu o účasť na šampionáte stoplo zranenie. Následne sa dohodol na kontrakte so Seattlom. Klub nižšej zámorskej súťaže AHL Coachella Valley Firebirds, ktorý je farma Seattlu, v júli informoval, že Buček bude pôsobiť v jeho drese.



Po príchode 23-ročného krídelníka je na súpiskách tímov KHL šesť slovenských hráčov. Okrem Bučeka sú nimi brankár Patrik Rybár, obrancovia Christián Jaroš a Michal Čajkovský a útočníci Adam Liška a Michal Krištof.