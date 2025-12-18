Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Bučeka čaká vo Zvolene návrat do zostavy Nitry: Nemám očakávania

Na archívnej snímke hráč Nitry Samuel Buček. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Buček si poranil koleno v apríli tohto roka v druhom stretnutí finálovej série play off proti Košiciam, v ktorej Nitra prehrala 3:4 na zápasy.

Autor TASR
Nitra 18. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Buček sa po viac ako polročnej rekonvalescencii vráti do súťažného kolotoča v Tipsport lige. Najproduktívnejší slovenský hráč uplynulého ročníka nastúpi za HK Nitra na svoj prvý zápas v tejto sezóne v piatok na ľade HKM Zvolen.

Buček si poranil koleno v apríli tohto roka v druhom stretnutí finálovej série play off proti Košiciam, v ktorej Nitra prehrala 3:4 na zápasy. Späť do zostavy „corgoňov“ sa vráti v deň svojich 27. narodenín. „Teším sa, že môžem byť znova s chlapcami pokope, že s nimi môžem znova bojovať za Nitru a za výhry. Som rád, že môj návrat prišiel o niečo skôr, ako sme pôvodne očakávali. Úprimne, od seba pred návratom na ľad nemám očakávania. Chcem hrať čo najlepší a najjednoduchší hokej, inak povedané, mojim cieľom je byť čo najviac prospešný pre tím,“ uviedol Buček pre oficiálny klubový web HK Nitra.
