Bučekovi zmarilo zahraničný angažmán zranenie, zostane v Nitre

Nitra 27. mája (TASR) - Vicemajster uplynulého ročníka hokejovej Tipos extraligy HK Nitra si poistil služby útočníka Samuela Bučeka. Dvadsaťšesťročný krídelník a najproduktívnejší hráč „corgoňov“ v sezóne 2024/25 zostal pod Zoborom napriek ponukám zo zahraničia. Cestu za zahraničným angažmánom mu prekazilo zranenie kolena, ktoré utrpel vo finálovej sérii s Košicami a to ho vyradilo z hry na viac ako pol roka.



„Mal som viaceré ponuky od klubov zo zahraničia, v momentálnej situácií som sa aj vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu rozhodol zostať doma. Pre mňa a pre moju rodinu je priorita byť doma v Nitre, kde chcem pokračovať ďalej. Dúfam, že všetko pôjde dobre, do návratu na ľad by mi malo teoreticky zostávať cca päť mesiacov, keď pôjde všetko ako má,“ vyjadril sa Buček pre klubový web HK Nitra.



Bučeka čaká siedma sezóna v drese materského klubu. Pod Zoborom získal trikrát Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play off. Bol aj pri zisku majstrovského titulu v ročníku 2023/24, v uplynulých dvoch sezónach odohral za Nitru dovedna 133 stretnutí spolu s play off, nazbieral v nich 140 bodov. „Naša pôvodná dohoda so Samom bola taká, že po dvoch sezónach u nás sa posunie do zahraničnej ligy. Všetko sa do bodky naplnilo. Avšak, zhodou viacerých okolností, ale najmä jeho nešťastným zranením v závere sezóny napokon z jeho zahraničného angažmánu zišlo. Nič sa však zásadne nemení, iba sa všetko posunie o rok. Sme radi, že Samo u nás zostane minimálne ešte jednu sezónu, aj keď musíme počítať s jeho absenciou na jej začiatku. My budeme trpezliví pri jeho rekonvalescencii a veríme, že Samo po zranení nadviaže na svoje úspešné sezóny u nás,“ povedal k podpisu zmluvy prezident klubu Miroslav Kováčik.