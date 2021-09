Bučko uspel na skúške v Českých Budějoviciach

České Budějovice 4. septembra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Bučko uspel na skúške v HC Motor České Budějovice, s českým extraligistom podpísal zmluvu do konca sezóny. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.



Bučko prišiel z Pardubíc, v drese ktorých odohral v uplynulej sezóne 31 zápasov a pripísal si jeden bod za asistenciu. Ďalších 14 štartov pridal v partnerskom prvoligovom Vrchlabí.



"Keď som sa pred sezónou vrátil do Pardubíc, videl som, že si budem musieť nájsť niečo iné, pretože by som hral málo. Nakúpili totiž veľa obrancov. Ozval sa mi agent s tým, že by som mohol ísť na hosťovanie do Budějovíc, ktoré o mňa majú záujem," povedal pre hokej.cz Bučko, ktorý uspel na mesačnej skúške.



"Musím sa priznať, bol som trochu nervózny. Dalo mi prácu presvedčiť trénerov. Je to veľká úľava. Myslím si, že sa to odrazí aj na mojej hre. Trochu mi zväzovalo nohy, že som nemal nič isté. Ale teraz už viem, kde budem hrať v novej sezóne a cítim sa uvoľnenejší. Teším sa na sezónu," dodal 21-ročný slovenský obranca.